Pixel 4a, sensore per impronte digitali un jack per le cuffie

Non c’è dubbio che il Pixel 3a (immagine sopra) e il Pixel 3a XL siano stati delle hit per Google nel 2019, grazie alla combinazione di buone specifiche, una fotocamera eccellente e un prezzo abbordabile, e ora possiamo dare il primo sguardo a cosa potrebbe offrire il nuovo Pixel 4a .

Dei rendering non ufficiali raccolti dal sempre ben informato @OnLeaks ci mostrano in ogni dettaglio il prossimo smartphone dedicato alla fascia media di Google, che potrebbe rivelarsi un altro prodotto degno di seria considerazione.

Come sempre quando parliamo delle immagini diffuse da @OnLeaks , queste non sono veri e propri scatti che ritraggono il prodotto, ma delle immagini create al computer in base alle notizie che si hanno, perciò il design finale potrebbe variare.

Preparatevi a un controller PS5 tutto nuovo

Google Chrome si prepara a un grande 2020

Date un'occhiata alle ultime notizie sul Samsung Galaxy S11

Possiamo notare la fotocamera posta nella parte in alto a sinistra dello schermo, oltre a un sensore per l’impronta digitale sul retro (una caratteristica abbandonata nei Pixel 4 ), e un classico jack da 3.5mm per collegare le cuffie.

Immagine 1 di 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Immagine 2 di 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Immagine 3 di 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Immagine 4 di 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Secondo @OnLeaks e 91mobiles , il Pixel 4a avrà un display da 5.7 o 5.8 pollici, leggermente più grande di quello presente nel Pixel 3a. La cornice del nuovo telefono sarà inoltre leggermente più piccola di quella presente nel suo predecessore.

Non è chiaro quale tecnologia sarà adottata per la fotocamera, ricordando che il Pixel 3a aveva la stessa del Pixel 3 , e stiamo inoltre aspettando di sapere se questo modello manterrà il Motion Sense gesture detection del Pixel 4.

Se Google seguirà la stessa scaletta dello scorso anno, allora aspettatevi che il Pixel 4a venga svelato durante la conferenza Google IO 2020 a maggio. Nello stesso periodo potremmo darvi delle notizie riguardo Andorid 11 .

Fino ad allora abbiamo avuto solo leak e rumors non ufficiali, ma considerando la credibilità di @OnLeaks , c’è un’ottima probabilità che il Pixel 4a (e il Pixel 4a XL) saranno simili a quanto mostrato in questi render.