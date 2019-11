OnePlus TV, ecco il nome e il logo ufficiali

OnePlus è finalmente pronta ad espandersi e non rimanere confinata al solo settore degli smartphone. Infatti, farà il suo ingresso nel mercato dei televisori. L'azienda cinese ha appena confermato l'intenzione di entrare in concorrenza con colossi come Sony, Samsung e LG, rivelando il nome e il logo del primo televisore a marchio OnePlus. Il TV si chiamerà, molto semplicemente, OnePlus TV.

All'inizio di quest'anno, OnePlus aveva annunciato l'intenzione di iniziare a produrre televisori, portando la propria filosofia anche in questo mercato. Secondo i dirigenti dell'azienda cinese, il mercato dei TV non ha visto grandi innovazioni negli ultimi anni e OnePlus pensa di avere le carte in regola per portare qualche novità nel settore.

Ecco il logo ufficiale di OnePlus TV (Image credit: OnePlus)

In un post di un forum , l'azienda nota per smartphone come OnePlus 7 Pro ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardo la TV. Innanziutto il nome sarà "OnePlus TV". Era stato indetto un concorso in cui i membri della community di OnePlus potevano suggerire dei nomi e alla fine "OnePlus TV" è risultato il vincitore. Inoltre è stato pure svelato il logo, anch'esso molto semplice. Il nome, per alcuni, potrebbe essere deludente, ma OnePlus è nota per le sue scelte improntate al minimalismo quando si tratta di design e nomi dei prodotti. Probabilmente, magari, l'azienda non voleva creare un nuovo nome e preferiva sposare la linea della semplicità, come accade per gli smartphone.

Anche OnePlus TV sarà un prodotto incentrato sulla filosofia "Never Settle" e avrà un design "burdenless" (gioco di parole basato sull'assonanza tra la parola "burden", fardello, e la parola "borderless", senza cornice, NdT), quindi si suggerisce che sarà un prodotto a suo modo semplice e facile da usare. Sarà interessante vedere come OnePlus progetterà il proprio TV visto che non c'è molto spazio per la fantasia quando si tratta di televisori.

OnePlus TV: specifiche tecniche

Non si sa molto ancora, ma MySmartPrice è riuscito a scoprire qualcosa in più. Innanzitutto il TV sarà disponibile in varie diagonali, partendo da 43 pollici fino ad arrivare a 75. La disponibilità dei vari modelli varierà da Paese a Paese, ma sappaimo che sono disponibili, tra gli altri, i tagli da 43, 55, 65 e 75 pollici. Resta da vedere quali modelli arriveranno in Italia. Si pensa che il TV monterà pannelli OLED 4K, prodotti da TPV Display Technologies Pvt Ltd.

The OnePlus TV porterà con sé molte funzionalità smart, non presenti sui prodotti della concorrenza, stando a quanto afferma l'azienda. Il TV avrà Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e assistente vocale con intelligenza artificiale. Il sistema operativo sarà Android TV, ma sicuramente OnePlus ci metterà del suo con una versione personalizzata.

Dovremmo ricevere maggiori informazioni su questo prodotto a breve, visto che si dice che il TV sarà presentato ufficialmente l'ultima settimana di settembre. Al momento pare che non sia previsto l'arrivo negli USA e in Europa, ma saremmo felici di essere smentiti.