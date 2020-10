OnePlus svela alcuni aggiornamenti di Android 11, inclusa una dark mode

OnePlus ha ricordato ai suoi utenti (e non solo) che a breve lancerà una nuova versione del sistema operativo OxygenOS, pubblicando una serie di immagini che svelano in anteprima alcune nuove funzioni e interessanti novità del nuovo OS basato su Android 11.

Come riportato da 9to5Google, OnePlus sta per introdurre un "importante aggiornamento dell’interfaccia utente", una dark mode migliorata e la funzione “always on display”, uno tra gli aggiornamenti più attesi per OxygenOS.

Le immagini condivise da OnePlus non rivelano troppe informazioni, ma danno alcuni indizi di come appariranno gli aggiornamenti presenti sulla prossima UI.

In un tweet, il fondatore e CEO di OnePlus Pete Lau ha definito il nuovo look “rinnovato”, includendo una GIF che sembra indicare una modalità migliorata per l’utilizzo con una mano simile a quella proposta da Samsung per la sua UI Android.

We don't mind if you want to get fresh with us. #OxygenOS11 pic.twitter.com/WP9SzLM1oNAugust 7, 2020

Alcune immagini sembrano riferite a HydrogenOS, la versione di Android proposta da OnePlus per il mercato cinese. Tuttavia, OxygenOS avrà un aspetto molto simile, anche se arriverà in ritardo rispetto alla versione cinese.

OnePlus presenterà il suo HydrogenOS in data 10 agosto. Lo stesso giorno verrà rilasciata anche la versione finale per gli sviluppatori di OxygenOS 11.

Anche se manca poco all'arrivo di Android 11 è possibile che OnePlus riesca a presentare la sua versione del software in anticipo. La società ha infatti lavorato a stretto contatto con Google supportando il rilascio delle versioni beta di Android 11.

Durante l’evento di presentazione di oggi emergeranno nuovi dettagli e con l’arrivo di iOS 14 previsto entro i prossimi due mesi si prospetta un periodo piuttosto movimentato sul versante OS.