OnePlus OxygenOS 11 diventa come Samsung One UI

OnePlus ha reso pubblica l'anteprima di OxygenOS 11, l'interfaccia dei suoi smartphone. Ci sono, come sempre in questi casi, molte novità e correzioni; ma quella più importante potrebbe anche sollevare le ire o la delusione dei fan.

Il nuovo design di OxygenOS infatti non somiglia più ad Android stock, un dettaglio che i fan dell'azienda nella maggior parte dei casi adorano. La nuova interfaccia sembra prendere piena ispirazione dalla Samsung One UI, piuttosto che dall'interfaccia dei Pixel o da Android One.

Non è una cosa brutta di per sé e sicuramente non la One UI di Samsung ha molti pregi. Ma è sicuramente una scelta che farà discutere, visto che proprio un'interfaccia che bene o male era quella di Android stock ha contribuito al successo di OnePlus. Di solito si dice "squadra che vince non si cambia", ma qui pare che OnePlus abbia deciso di prendere una strada diversa.

Non è proprio come la One UI, e non è proprio come Oxygen OS 10. Ci sono però elementi di base che sembrano presi direttamente dal design Samsung, come per esempio gli elementi del menu che ora sono spostati nei 2/3 inferiori dello schermo, o la dimensione dei titoli e dei caratteri - un dettaglio quest'ultimo che rende il tutto davvero molto simile alla One UI.

