OnePlus, in arrivo la ricarica wireless per gli smartphone di fascia alta

OnePlus è ufficialmente membro del Wireless Power Consortium, noto gruppo che si occupa di promuovere gli standard di ricarica wireless. Questo significa che i futuri smartphone OnePlus potrebbero supportare questa tecnologia.

OnePlus non ha mai incluso la ricarica wireless sui suoi modelli di fascia alta, affermando che la velocità e l’affidabilità non sono a livelli accettabili. È stata una delle poche caratteristiche a mancare sui modelli di punta dell’azienda, in particolare da quando il colosso cinese ha deciso di tornare ad utilizzare il vetro per la parte posteriore dei suoi smartphone. A quanto pare però sembra che il produttore sia intenzionato a cambiare strategia.

Il WPC è uno dei più grandi gruppi che lavorano allo sviluppo di standard nel settore, con oltre 500 aziende associate da tutto il mondo impegnate a garantire la compatibilità di tutti i caricabatterie e le fonti di alimentazione wireless. Le applicazioni includono principalmente tre standard di interfaccia: Qi, Cordless Kitchen e Medium Power.

La ricarica wireless Qi (pronunciata come chii) è lo standard più popolare per la ricarica induttiva su smartphone. Utilizza un pad di ricarica in grado di caricare qualsiasi smartphone compatibile quando viene posizionato su di esso. Il gruppo lavora con produttori del calibro di Apple, Samsung, Huawei, Google, Xiaomi, ecc.. Essere un membro a pieno titolo è un requisito necessario per poter utilizzare uno dei qualsiasi standard di ricarica sopra menzionati.

Ora che anche OnePlus fa parte del gruppo WPC, è molto probabile che i futuri smartphone dell'azienda cinese supporteranno anche la ricarica wireless. Resta da vedere se la prossima serie di OnePlus 8 sarà abilitata per il Qi o se dovremo aspettare ancora un po. OnePlus ha aderito al Wireless Power Consortium solo di recente, il che potrebbe far slittare l’implementazione della tecnologia alla generazione successiva, saltando la serie 8 ormai prossima all'uscita. Ciononostante, a breve potremmo vedere i primi esempi di ricarica wireless su altri prodotti OnePlus, come ad esempio gli accessori per gli smartphone.