OnePlus 9T cancellato, OnePlus 10 con un nuovo software

Il CEO di OnePlus Pete Lau ha confermato che il OnePlus 9T non uscirà nel 2021, non commentando i motivi di tale scelta, probabilmente causata in parte dall'attuale crisi dei semiconduttori.

In un briefing in cui era anche presente TechRadar, Lau ha dichiarato: "Lanceremo un nuovo prodotto quest'anno, ma non della serie T", non svelando però di cosa potrebbe trattarsi.

OnePlus 10: nuovo OS unificato con Oppo

OnePlus e Oppo hanno anche annunciato l'unificazione del loro software di base, combinando così OxygenOS con ColorOS.

"Combinando le nostre risorse software per concentrarci su un sistema operativo unificato e aggiornato per entrambi i dispositivi OnePlus e Oppo a livello globale, uniremo le migliori caratteristiche di entrambi in un sistema operativo ancora più prestante, dotato sia della velocità e della fluidità di OxygenOS che della stabilità e delle ricche funzionalità di ColorOS." - annuncia Pete Lau.

Il CEO conferma anche che OnePlus 10 sarà il primo dispositivo top di gamma dell'azienda a far uso del nuovo software unificato.

Questo verrà anche rilasciato su dispositivi meno recenti, a partire da OnePlus 8, mentre sono ancora sconosciuti gli smartphone Oppo che riceveranno il nuovo sistema operativo.

OnePlus 9 (Image credit: Future)