OnePlus 8 Pro, i benchmark del dispositivo compaiono su Geekbench

Sappiamo già che OnePlus annuncerà tre nuovi smartphone nella prima metà dell'anno, tra questi troviamo OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, rispettivamente i successori di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro dell'anno scorso. Potrebbe arrivare anche un terzo dispositivo chiamato OnePlus 8 Lite.

La data d'uscita è prevista per il Q1 di quest'anno e oggi OnePlus 8 Pro è stato individuato su Geekbench dai colleghi di Gizmochina . Il dispositivo è stato testato venerdì 10 gennaio e appare nel database di Geekbench come "GALILEI IN2023".

Il sistema operativo è Android 10 e il dispositivo è equipaggiato con 12 GB di RAM associati ad un processore Snapdragon 865. Sappiamo che si tratta dello Snapdragon 865 perché ha lo stesso nome del Soc dell'Xperia di Sony, scoperto su Geekbench il mese scorso.