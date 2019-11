OnePlus 7T Pro potrebbe uscire il 15 ottobre

OnePlus ha presentato due top di gamma all'anno per le sue ultime due generazioni di smartphone, e sembra che quest'anno non sarà diverso. Si dice infatti che il OnePlus 7T uscirà in ottobre.

Il 15 ottobre dovrebbe essere la data esatta. Queste informazioni sono state condivise da Max J, un divulgatore molto conosciuto per le indiscrezioni riguardanti Samsung, ma che in questo caso sembra sapere qualcosa anche su OnePlus.

OnePlus ha annunciato il 6T verso la fine di ottobre 2018, quindi questa data sarebbe in linea con il programma seguito finora dall'azienda.

Considerando che l'azienda ha presentato sia il OnePlus 7 che il OnePlus 7 Pro verso l'inizio del 2019, ha senso pensare che i modelli T dei dispositivi in questione siano in arrivo.

Detto questo, non ci sono notizie chiare sulle specifiche del OnePlus 7T. Una fonte potrebbe aver fotografato il OnePlus 7T Pro, e sembra molto simile al OnePlus 7 Pro.

Dovrebbe avere o lo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 855 dell'ultimo OnePlus uscito, oppure una versione leggermente più avanzata (lo Snapdragon 855 Plus), e probabilmente avrà minimo 8 GB di RAM.

Ad oggi non ci sono notizie di altri miglioramenti, ma è possibile che OnePlus presenterà sempre più novità dal punto di vista del 5G, dato che l'azienda è stata tra le prime a testare la nuova tecnologia dal punto di vista del consumatore.

Via Phone Arena