OnePlus 7T Pro kan komme 15. oktober

OnePlus har satset på to telefonlanseringer i året i flere år nå, og nye rykter tilsier at det samme vil skje i år og at OnePlus 7T Pro vil dukke opp i oktober.

Nærmere bestemt er det 15. oktober som blir nevnt, og informasjonen stammer fra Max J, en rykteformidler som vanligvis fokuserer på Samsung mens som nå altså ser ut til å ha kjennskap til OnePlus’ planer.

I og med at OnePlus har fulgt et mønster de siste årene der de har lansert en ny modell på våren og en oppdatering av samme modell på høsten, så forventer vi naturlig nok at de slipper T-varianter av de siste modellene ganske snart.

OnePlus lanserte 6T mot slutten av oktober 2018, så 15. oktober virker i hvert fall som et sannsynlig tidspunkt for årets lansering.

Samtidig har vi ikke hørt så mye konkret om hvordan OnePlus 7T Pro blir. En kilde har vist frem et bilde av det som skal være den nye telefonen, og der fremstår den som påfallende lik OnePlus 7 Pro.

Ellers er det ventet at den får den samme Snapdragon 855-brikken som i forrige modell eller eventuelt den oppgraderte utgaven Snapdragon 855 Plus, og vi antar også at den får minst 8 GB RAM.

Med tanke på at OnePlus har vært blant de første mobilprodusentene som har satset på 5G, så er det også rimelig å anta at de vil legge et enda større fokus på den nye teknologien under OnePlus 7T Pro-lanseringen.

Utover det må vi bare vente å se, og vi skal holde deg oppdatert på alt som dukker opp av nyheter og rykter før den ventede lanseringen.

