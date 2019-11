Offerte VPN: risparmiate con il fantastico sconto del Black Friday di VyprVPN

Con tutta l'attenzione focalizzata sui dispositivi tecnologici durante il Black Friday, potreste pensare che la sicurezza informatica venga messa in secondo piano, ma non è così. VyprVPN ha appena proposto un’offerta da 24 mesi per soli 2,50$ al mese.

Questa è una delle migliori offerte VPN che abbiamo visto finora, non solo dal punto di vista dei prezzi, ma anche per l’eccellente qualità offerta da VyprVPN. Il servizio offre app praticamente per tutti i dispositivi, sblocca Netflix e ha una rigorosa politica no-log.

Cliccate qui per ottenere un fantastico sconto dell'81% su VyprVPN

Ovviamente potreste non voler rimanere legati ad una VPN per due anni come proposto nell’offerta. La buona notizia è che il fornitore offre anche il 71% di sconto sul suo piano premium per un anno, con un pagamento una tantum di soli 45$.

Non male, vero? Qui sotto troverete i dettagli completi di questa offerta VPN e i motivi per i quali abbiamo inserito VyprVPN tra le 10 migliori VPN in commercio.

VyprVPN offerte del Black Friday VPN:

VyprVPN | 2 anni di abbonamento | 81% di sconto | 60$ Questo è uno sconto imperdibile. Invece di pagare 12,95$ al mese, potrete pagare l'equivalente di 2,50$ al mese per un ottimo servizio. VyprVPN consente fino a cinque connessioni simultanee per account oltre all’accesso a diverse app e tutorial facili da usare che rendono questo provider una scelta eccellente.Vedi offerta

VyprVPN | 1 anno di abbonamento| 71% di sconto | 45$ Un altro sconto eccezionale per soli 12 mesi. Questo affare è perfetto per chiunque desideri una VPN ma non voglia impegnarsi troppo a lungo. Inoltre, anche questa offerta si basa sullo stesso servizio di qualità: VyprVPN applica la politica No-Log (perfetta per chiunque sia interessato a navigare in sicurezza) e vanta il supporto della chat live.

Vedi offerta

Cosa potete fare con una VPN

Le VPN sono fantastiche per molti motivi, i principali sono la protezione online e il bypass dei contenuti con restrizioni geografiche. In termini di sicurezza online, una VPN utilizza tecnologie di crittografia in grado di mascherare il vostro indirizzo IP per non essere monitorati. Semplicemente, questo servizio vi renderà molto più difficili da spiare.

Bypassare contenuti con restrizioni geografiche è uno dei cavalli di battaglia delle VPN; queste permettono di aggirare le restrizioni online, per assistere in streaming ai migliori sport e programmi TV esteri, da qualsiasi luogo.

VyprVPN è una buona VPN?

Si. Non solo esegue una rigorosa politica di no logging perfetta per chiunque sia preoccupato per la propria sicurezza, ma dispone di un supporto live chat e di molti tutorial facili da usare. Pertanto, in caso vi troviate in difficoltà, potrete contare sull’assistenza clienti o sui numerosi tutorial video.