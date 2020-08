NVIDIA GeForce MX450, in arrivo la nuova grafica entry level per notebook con PCI-Express 4.0

NVIDIA sta per mettere in vendita una nuova e misteriosa GPU mobile che ci ha lasciato un po’ spiazzati. Il nuovo modello si chiama GeForce MX450 ed è di fascia medio bassa, adatta per quei giocatori dal budget ridotto che non rincorrono le prestazioni a tutti i costi.

La peculiarità sta nella presenza dell’interfaccia di bus PCI-Express 4.0, una caratteristica che ad oggi è disponibile solo su GPU NVIDIA "Ampere". Sul sito tedesco di Nvidia non vengono indicate molte altre caratteristiche sulla pagina relativa al prodotto, se non che la scheda può utilizzare memorie GDDR6 (supportate solo dalle architetture NVIDIA "Turing" o successive) e GDDR5. Il bus PCI-Express 4.0 è una caratteristica che sulla carta sembra piuttosto allettante, ma nella realtà serve da richiamo per le allodole poiché difficilmente la GeForce MX450 sarà capace di sfruttare la superiore larghezza di banda disponibile, essendo una GPU votata al risparmio più che alle prestazioni.

In ogni caso, sembra che ci siano versioni della GPU realizzate su architetture diverse. Quella con GDDR5 che presenta il codice ASIC "GP107-670-A1" si basa sulla vecchia architettura Pascal, mentre per quella fornita di GDDR6 non si hanno altre informazioni precise. Tuttavia vista la presenza di tale tipo di memorie e della connessione PCIe gen 4, si tratta quasi certamente dell’architettura Ampere. Nvidia non è nuova a modelli economici cross-gen e renumber di vecchi modelli, pertanto consigliamo a tutti i potenziali acquirenti di leggere esattamente i dati tecnici presenti sulle etichette dei prodotti prima di acquistarli, per evitare sorprese inaspettate. Probabilmente l’azienda utilizza questa strategia per piazzare le rimanenze di magazzino dei vecchi chip, dissimulandoli tra chip di nuova generazione. Siamo rimasti comunque sorpresi nel vedere GPU economiche dedicate di nuova generazione prima della ormai imminente presentazione ufficiale della nuova serie di prodotti Ampere.

