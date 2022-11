Nvidia RTX 4080 12GB torna come 4070 Ti

Come la maggior parte del pubblico si aspettava, la versione da 12GB di RTX 4080, il cui lancio è stato cancellato nel mese di ottobre, ritornerà sotto nuove vesti. Il profilo @kopite7kimi che si è rivelato più volte affidabile, come nel caso delle specifiche di RTX 3080 e RTX 3090, e che ha correttamente predetto i 450W di RTX 4090, ha recentemente confermato la sensazione comune.

La scheda grafica RTX 4080 da 12GB ritornerà, probabilmente verso gennaio 2023, con un nuovo nome: RTX 4070 Ti. Seppur sia inusuale per Nvidia rilasciare una versione Ti prima di quella standard, la conversione di RTX 4080 nel nuovo modello si rivela essere la strategia adeguata a rappresentare la differenza di prestazioni tra la versione da 12GB e quella da 16GB, ritenuta da molti troppo marcata e ingiustificabile a livello di prezzo.

Nvidia tra pubblico e AMD

Tuttavia, un cambio di nome non è sufficiente a rassicurare gli animi e il fattore prezzo ritorna prepotentemente in primo piano. Se stessimo ancora parlando di RTX 4080 12GB il prezzo si aggirerebbe intorno ai 900 dollari (circa 893 euro), mentre la precedente RTX 3070 Ti è stata lanciata a 619 euro.

Il pubblico desidera quindi che il prezzo della nuova RTX 4070 Ti sia bilanciato rispetto alla generazione precedente e alla fascia in cui la scheda grafica intende inserirsi. In caso il prezzo di listino fosse mantenuto, si assisterà ad un incremento significativo tra le due generazioni, un costo che non è giustificato dalle prestazioni della scheda.

D’altra parte, Nvidia deve fare i conti anche con AMD e la sua strategia aggressiva in termini di costi, ma ha tutto il tempo necessario ad elaborare una soluzione efficace. RTX 4070 Ti ha il compito di rendersi un prodotto interessante in un mercato in cui la generazione precedente offre prodotti ancora molto validi e performanti.