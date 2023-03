Nvidia RTX 4050 e 4060 Ti: ottime notizie per i giocatori, guai in vista per AMD

Le GPU RTX 4000 di Nvidia sono fenomenali, non c'è molto da dire. Con la sua nuova gamma di schede video, Nvidia è riuscita a migliorare le già ottime prestazioni delle precedenti RTX 3000 consolidando il suo dominio nel settore delle GPU discrete di fascia alta.

Ciononostante, AMD continua a proporre ottime alternative a prezzi più convenienti, motivo per cui lo scontro tra le due big rimane aperto, con l'azienda capitanata da Lisa Su che fa del suo meglio per posizionarsi nel segmento di fascia bassa. Anche se molti sognano di acquistare una RTX 4080 o una RTX 4090 per i loro PC gaming, realisticamente solo una piccola percentuale di utenti può permettersi di investire cifre vicine (e in alcuni casi superiori) ai 1000€ per una GPU.

Tuttavia, l'equilibrio che vigeva finora potrebbe incrinarsi dopo il lancio delle prossime schede video RTX 4000. Stando a recenti indiscrezioni, Nvidia è intenzionata a proporre due nuove GPU con architettura Lovelace di fascia bassa che verranno proposte a prezzi (davvero) accessibili.

Come riportato da VideoCardz, un noto leaker specializzato in schede grafiche che risponde al nome di MEGAsizeGPU ha pubblicato una roadmap con le date di lancio delle prossime GPU Nvidia.

Come si può vedere dal tweet qui sotto, MEGAsizeGPU sostiene che la RTX 4060 Ti per desktop sarà disponibile dalla fine di maggio, mentre la 4050 arriverà a giugno. Secondo il leaker, è in arrivo anche una RTX 4060 desktop, ma la data di lancio non è ancora stata decisa.

Al momento non ci sono indicazioni sul prezzo, ma in teoria la 4060 dovrebbe costare quanto la RTX 3060 al momento del lancio (o al limite qualcosa in più). La 4050 dovrebbe posizionarsi come scheda entry della gamma RTX 4000, motivo per cui si potrebbe pensare a una cifra vicina ai 300€ (o inferiore).

Release date:Desktop 4060Ti - end of MayDesktop 4050- JuneDesktop 4060- not decided yetMarch 29, 2023 See more

Era ora!

Se il leak corrispondesse a verità, si tratterebbe di una buona notizia per chi, come il sottoscritto, attende da tempo l'arrivo di una scheda video Nvidia da acquistare a un prezzo accessibile; al contempo però, la mossa di invidia potrebbe rappresentare un duro colpo per AMD, notoriamente più votata al segmento entry level nonostante produca eccellenti schede di fascia alta come la RX 7900 XTX, che nei nostri test si è dimostrata una valida alternativa alla RTX 4080 di Nvidia.

Sebbene l'attuale serie di GPU desktop Nvidia composta da RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti sia impressionante, sono tutte schede di fascia vendute a prezzi elevati, di fatto, tagliano fuori buona parte dell'utenza con budget limitato (la maggioranza).

Nvidia ha già lanciato GPU di fascia entry per i computer portatili e ora attendiamo con ansia (e un pizzico di curiosità) le controparti desktop. Riteniamo importante che Nvidia capisca che non tutti possono permettersi GPU di fascia alta, e portare la tecnologia Lovelace su GPU più abbordabili potrebbe rendere accessibili a tutti tecnologie come il DLSS 3 per la gioia di molti utenti.

Basta guardare ai numeri degli scorsi anni. Tra le GPU più popolari in assoluto troviamo modelli come Nvidia GTX 1060, RTX 2060 e RTX 3060, da sempre le preferite degli utenti per l'ottimo rapporto prezzo / prestazioni. Per questo siamo convinti che le RTX 4060 e 4060 Ti potrebbero fare faville.

Sebbene il vantaggio di Nvidia in termini di quota di mercato rimanga enorme, la tattica di AMD di rilasciare GPU a prezzi più accessibili si è dimostrata valida, attirando un buon numero di giocatori che semplicemente non possono permettersi le offerte di Nvidia.

Al contempo, Intel ha ottenuto un discreto successo proprio con le sue GPU di fascia bassa. Entrambe hanno saggiamente evitato di provare a competere con Nvidia nel segmento più alto. Tuttavia, con l'arrivo delle nuove RTX 4000, Nvidia potrebbe andare a riprendersi anche delle quote di mercato che aveva lasciato ai competitor.