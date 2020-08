Nvidia RTX 3080 arriva il 31 agosto 2020?

Nvidia ha mostrato alcune anticipazioni riguardo a una presentazione programmata per il 31 agosto, e sembra probabile che si tratti dell'attesa GeForce RTX 3080, vale a dire la prossima scheda video top di gamma di questo marchio.

Nvidia ha infatti postato su Twitter un video da otto secondi chiamato "Ultimate Countdown", che letteralmente significa "conto alla rovescia definitivo". Ciò che appare all'interno è difficile da descrivere, potrebbe essere una supernova o una generica esplosione di luce. Non dice molto, ma l'account @NvidiaGeForce, nell'immagine di copertina, riporta "21 giorni, 21 anni", che ci dice qualcosa riguardo alla prossima data importante per Nvidia.

Fino a oggi si era parlato di un arrivo "a settembre" per la GeForce RTX 3080, quindi il 31 agosto sarebbe un piccolo anticipo. Ma sarebbe anche la stessa data in cui fu presentata la GeForce 256, nel 1999. Quella fu la prima GPU messa in commercio da Nvidia, 21 anni fa appunto.

Inoltre, scegliendo il 31 agosto Nvidia riuscirebbe a battere sul tempo AMD Big Navi, la nuova generazione anch'essa attesa per l'inizio di settembre.

Tra l'altro "vincere sul tempo" sarebbe la ciliegina sulla torta, se è vero che, come suggeriscono le indiscrezioni, le schede RTX 3000 superano in potenza quelle di AMD (ma sono voci non confermate, almeno per ora).

Resta tutto da vedere, comunque, quali saranno le prime schede ad arrivare sul mercato. È un dettaglio tutt'altro che trascurabile, visto che molti compratori finiranno per comprare i prodotti effettivamente acquistabili, sopratutto se si arriva al periodo natalizio senza aver risolto tutti i possibili nodi della distribuzione.

Secondo le informazioni circolate finora, a settembre Nvidia introdurrà tre schede video, tra cui la RTX 3080 e la RTX 3080 Ti. Un quarto modello dovrebbe arrivare a ottobre, e altri due ancora più avanti nel tempo.