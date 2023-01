Nvidia presenta la serie RTX 4000 mobile dedicata ai notebook

NVIDIA ha presentato le nuove schede video RTX 4000 mobile in occasione del CES 2023 di Las Vegas.

Tra i modelli di quest'anno troviamo RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 e RTX 4050. A differenza che per la generazione RTX 3000, questa volta Nvidia a deciso di proporre anche una versione mobile della sua top di gamma, RTX 4090.

I primi portatili gaming con RTX 4080 e RTX 4090 saranno disponibile dall’8 febbraio e avranno prezzi a partire da 1.999 dollari, mentre i modelli con RTX 4050/4060/4070 arriveranno dal 22 febbraio con prezzi a partire da 999 dollari.

Le GPU che si troveranno a bordo di oltre 170 notebook in uscita nel 2023, sfruttano la nuova architettura Ada Lovelace e possono contare sulle ultime tecnologie dell'azienda come il DLSS 3.

Stando ai valori indicati da Nvidia, i notebook che le equipaggeranno garantirebbero prestazioni superiori fino a quattro volte su titoli come Cyberpunk 2077. Le migliorie riguardano anche il content creation e, in particolare, i software come Blender, come anche le app Nvidia Studio pensate per i professionisti.

Le specifiche

Se si guarda alle specifiche tecniche, la top di gamma RTX 4090 dispone di 9728 Cuda core, una frequenza fino a 2040MHz e 16GB di memoria GDDR6 su un bus 256 bit, mentre il TDP sarà compreso tra gli 80 e i 150 watt.

La RTX 4080 può contare su 7424 Cuda core, una frequenza massima di 2280MHz, 12GB di memoria GDDR6 su un bus 192 bit e un TDP compreso tra i 60 e i 150 watt. l

La RTX 4070 ha 4608 Cuda core, frequenze che raggiungono i 2175MHz, 8GB di memoria GDDR6 su un bus 128 bit e un TDP di 35-115 watt.

La RTX 4060 è equipaggiata con 3072 Cuda core, frequenza massima di 2370MHz e, anche in questo caso, 8GB di memoria GDDR6 su bus 128 bit e TDP di 35-115 watt.

Infine, la RTX 4050 ha 2560 Cuda core, una frequenza di 2370MHz, 6GB di memoria GDDR6 su bus 96 bit e TDP compreso tra i 35 e i 115 watt.

Le schede video Nvidia di fascia media e bassa verranno equipaggiate anche su alcuni portatili da 14 pollici grazie alla tecnologia Max-Q di quinta generazione, che integra memorie GDDR6 a voltaggio ridotto, controllo della memoria a tre velocità e tutte le novità legate all'architettura Ada Lovelace, come il DLSS 3 e una cache L2 più ampia.