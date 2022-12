Nintendo Switch Pro è stata cancellata?

Nintendo avrebbe cancellato il progetto Switch Pro, chiamata anche Switch 2. A suggerirlo è il giornalista e appassionato di videogiochi John Linneman, secondo cui il progetto esisteva veramente, ma a un certo punto Nintendo lo ha cancellato. Sembra che, dopo un dibattito interno, Nintendo abbia deciso di indirizzare gli sforzi che avrebbe fatto per lo Switch Pro verso una console next-gen. Non è la prima volta che sentiamo circolare questa idea.

"Penso che a un certo punto internamente, da quello che posso capire parlando con diversi sviluppatori, ci fosse in programma una sorta di aggiornamento della Switch di metà generazione, che sembra non essere più in programma", ha detto Linneman al podcast Digital Foundry questa settimana. "E quindi è abbastanza chiaro che il prossimo aggiornamento sarà l'hardware di nuova generazione".

Nintendo Switch è una console del 2017, e l'hardware interno è stato solo leggermente rivisto negli anni. La modifica più rilevante, in effetti, è stato l'arrivo della Switch OLED, nel corso del 2021.

Sicuramente Nintendo gioca una partita diversa, e non le interessa competere direttamente sul piano della potenza, o avere l'hardware più recente in assoluto. Tuttavia, è difficile negare la distanza che separa la Switch da Xbox Series X o PS5. La qualità grafica, in particolare, è rimasta indietro.

Anche se il progetto Switch Pro è cancellato, quindi, Nintendo sta lavorando a una console di prossima generazione. Magari non ci chiamare Switch Pro o Switch 2, ma siamo abbastanza sicuri che il design della console non sarà troppo diverso.

Secondo Linneman, una console di nuova generazione potrebbe arrivare sugli scaffali entro il prossimo anno o giù di lì. Su Digital Foundry ha detto che un "Nintendo Switch 2" potrebbe uscire nel 2023 o 2024, probabilmente dopo l'uscita del tanto atteso sequel di Legend of Zelda. La nuova console dovrebbe utilizzare il chip Nvidia T239, come riportato da un leaker affidabile, e includere nuove funzionalità grafiche come il ray tracing.

