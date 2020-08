Nintendo Switch Pro 4K in arrivo nel 2021

Pare che la prossima Nintendo Switch, che finora abbiamo chiamato Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2, arriverà nel 2021 e supporterà la risoluzione 4K. Le ultime informazioni a supporto di tale ipotesi arrivano da Bloomberg, secondo cui al momento l'azienda sta definendo le specifiche della console.

La nuova console includerà, prevedibilmente, hardware più potente e in grado di supportare la risoluzione 4K. Nintendo ha dimostrato che non è necessario avere la console più potente per avere successo, ma uscire nel 2021 senza questa opzione forse sarebbe troppo persino per il colosso nipponico.

Dati diffusi dalla testa giapponese UDN, poi, suggeriscono che la console potrebbe arrivare già nel primo trimestre 2021. Stiamo parlando quindi di un momento appena successivo alla presentazione di PS5 e Xbox Series X; Nintendo potrebbe tentare di "disturbare" le prime vendite di Microsoft e Sony? Forse non è l'obiettivo dell'azienda, ma un'uscita di Nintendo Switch Pro prima di marzo 2021 sicuramente potrebbe scombussolare un po' le cose.

Entro la fine del 2020, poi, dovremmo vedere gli annunci di diversi nuovi titoli Nintendo dedicati a Switch (e probabilmente anche Switch Lite). Ci aspettiamo senz'altro Zelda: Breath of the Wild 2 (o come si chiamerà), ma non ci sono informazioni che lascino intendere altri particolari sulla prossima lineup Nintendo.

Non si dice, inoltre, se Nintendo Switch Pro sarà in qualche modo retrocompatibile con l'attuale Nintendo Switch, anche se possiamo considerarlo almeno "probabile" considerata la politica di Nintendo negli ultimi anni.