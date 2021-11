Nintendo: presto le Switch saranno introvabili

Nintendo ha dichiarato pubblicamente che le scorte di Switch di cui dispone non saranno sufficienti a soddisfare la domanda nei mesi di novembre e dicembre.

L'azienda ha spiegato che i problemi di produzione dovuti alla crisi globale dei semiconduttori stanno continuando e non cesseranno a breve. Lo stesso problema, come sappiamo, affligge anche Xbox Series X e PS5.

In una conferenza stampa legata al report del secondo trimestre (fonte: Reuters), il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha confermato che i problemi di produzione continueranno nel prossimo futuro e che la crisi globale dei chip non mostra alcun segno di miglioramento.

(Image credit: Nintendo)

“Non siamo in grado di produrre abbastanza [Nintendo Switch] per soddisfare la domanda che prevediamo durante il periodo delle vacanze invernali,”... “Al momento non ci sono segni di miglioramento e la situazione continua a essere grave, quindi non so per quanto si protrarrà."

Le parole del presidente Nintendo ci dicono che durante il Black Friday sarà molto difficile trovare delle Switch in saldo; probabilmente sarà persino difficile trovarne a prezzo pieno, quindi se avevate in mente di comprare una Switch vi consigliamo di non procrastinare, a breve le console portatili Nintendo potrebbero diventare merce rara.