Nintendo mostra l'unboxing dello Switch edizione 'Animal Crossing'

La Nintendo Switch di Animal Crossing sarà disponibile dal 20 marzo ma l'azienda nipponica di videogiochi ha deciso di stuzzicare i suoi fan per far crescere l'attesa. Infatti, di recente ha pubblicato un video di unboxing sul proprio canale YouTube che svela il contenuto dell’edizione speciale.

La console risulta essere essenzialmente la stessa tranne nei colori e in alcuni piccoli dettagli, come per esempio i cinturini dei Joy-Con in tinta con la console e l'esclusivo motivo raffigurato sul retro del dispositivo.

Sulla confezione che si vede all'interno del video si nota anche una scritta che spiega che il gioco Animal Crossing: New Horizons non sarà incluso. Quindi, in teoria, si dovrebbero spendere altri € 60 per il titolo, oltre ai € 300 necessari per la console.

Sono comunque già disponibili in rete le immagini di alcuni bundle della console in cui è incluso il codice per scaricare il gioco in versione digitale.

Senza dubbio questa versione non spingerà all'acquisto chi già non aveva già intenzione di comprarla, ma potrebbe conquistare i fan della serie di videogiochi con Tom Nook.

La Switch versione Animal Crossing sarà disponibile tra poco più di un mese, e sicuramente gli acquirenti europei e nordamericani non dovranno preoccuparsi dei ritardi che l'epidemia di coronavirus sta causando agli ordini Nintendo, vista la data relativamente distante e la disponibilità dei preordini.