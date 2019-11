Nikon APS-C, sta per essere annunciata una nuova mirrorless?

I modelli full frame mirrorless Nikon, la Z7 e la Z6, sono piaciuti molto al pubblico, e ora alcune voci di corridoio suggeriscono che l'azienda sta per annunciare una mirrorless modello APS-C.

Secondo NikonRumors il nuovo modello si chiamerà Z50 e arriverà con due nuove lenti in formato APS-C (DX secondo la terminologia usata da Nikon).

Il sito afferma che la fotocamera avrà un sensore da 20 MP, uno schermo articolato da 3 pollici, un mirino elettronico, e sarà in grado di una raffica da 11fps. Le lenti che dovrebbero uscire con questa mirrorless sono una 16-55mm f/3.5-6.3 e un teleobiettivo zoom 50-230mm f/4.5-6.3.

Questi non sono i primi rumors in merito al lancio di una camera di fascia bassa o entry level Nikon, e avrebbe molto senso se l'azienda giapponese decidesse di entrare nel mercato delle mirrorles APS-C, che in questo momento è dominato da Sony e Canon.

Se dovesse veramente uscire un modello APS-C, sarà interessante vedere se Nikon userà la stessa montatura su tutti i modelli come fa Sony, o se li dividerà in due gruppi distinti, full frame e APS-C come fa Canon.

Con così poche informazioni, non è facile prevedere per chi potrebbe essere una fotocamera come la Z50, ma possiamo immaginare che sfiderà i modelli A6600 e A6100 di Sony se ha intenzione di puntare alla fascia entry level di mercato.

Settembre e ottobre di solito vedono molte uscite visto che le aziende cercano di approfittare del periodo natalizio per vendere il più possibile.