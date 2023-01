Netflix continua a dominare il mondo dello streaming

Nonostante un anno piuttosto turbolento, Netflix è stato ufficialmente incoronato come il sevizio streaming più popolare del 2022.

Secondo i nuovi dati pubblicati dalla società di audience engagement Nielsen (fonte: Variety (Si apre in una nuova scheda)), l'anno scorso Netflix ha dominato il panorama dello streaming piazzando ben 11 dei suoi show nella top 15 delle serie più viste nel 2022.

Stranger Things si è piazzata al primo posto totalizzando ben 52 miliardi di minuti di streaming negli ultimi 12 mesi. Questo successo è dovuto in gran parte alla quarta stagione che ha debuttato a maggio 2022 e ha tenuto a galla Netflix in un periodo di grande crisi.

Tra le altre serie Netflix entrate in top 15 troviamo Cocomelon (terza), Ozark (quarta), Wednesday (dodicesima), divenuto il terzo show più visto nella storia di Netflix e Cobra Kai (quattordicesima). Netflix ha avuto un certo successo anche con le serie in licenza di terzi, tra cui NCIS (seconda) e Seinfeld (decima).



(Image credit: Netflix)

Il dominio di Netflix è ulteriormente sottolineato dal fatto che solo un altro servizio di streaming - Disney Plus - è riuscito a posizionarsi nella top 15 di Nielsen. Tra le serie TV Disney presenti in lista troviamo Encanto (quinta), Bluey (ottava) e I Simpson (quindicesima). Criminal Minds, disponibile su più piattaforme, è l'unica serie in streaming non esclusiva presente in classifica.

I dati di Nielsen dimostrano che il modello di business proposto da Netflix è ancora valido. Il gigante dello streaming ha attraversato un 2022 difficile, con milioni di utenti che non hanno rinnovato i loro abbonamenti a causa delle numerose cancellazioni di serie molto popolari e delle politiche sugli account condivisi.

Questi problemi hanno portato delle conseguenze finanziarie importanti, costringendo la piattaforma a cancellare diversi show in fase di sviluppo e ad anticipare i piani per l'introduzione del suo livello di abbonamento basato sugli annunci pubblicitari.

In compenso, nel Q4 2022 Netflix ha totalizzato 7,66 milioni di nuovi abbonati a conferma della popolarità del suo palinsesto, recuperando (almeno in parte) le perdite subite nei mesi precedenti.

Analisi: la battaglia per lo streaming

(Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Leggendo questi numeri, Netflix potrebbe sembrare l'unica forza dominante nel settore dello streaming. Tuttavia, i dati di Nielsen contengono un'importante precisazione che rende necessario un ragionamento più approfondito. La classifica riguarda solo i dati provenienti dagli utenti USA e non considera la portata globale del servizio.

Considerando il numero complessivo di abbonati è comunque probabile che gli show di maggior successo proposti da Netflix negli Stati Uniti siano altrettanto popolari in altri territori. Stranger Things 4 e Wednesday sono stati successi mondiali, quindi c'è motivo di credere che i dati di Nielsen siano piuttosto attendibili anche a livello globale (nonostante il disclaimer).

Il discorso vale per quasi tutte le serie Netflix, visto che alcune produzioni non Netflix presenti in classifica come NCIS e Seinfeld, non sono disponibili sulla piattaforma al di fuori degli Stati Uniti.

Tuttavia, tali argomentazioni saranno di scarsa consolazione per i maggiori rivali di Netflix come HBO Max, Prime Video, Disney Plus e persino Apple TV Plus. Gli Stati Uniti sono il principale mercato a livello globale per i film e le serie TV e il fatto che, al di fuori di Disney, non ci sia una sola serie originale degli altri streamer nella lista di Nielsen si riflette sicuramente in modo negativo su Warner Bros. Discovery (WBD), Amazon e Apple.

(Image credit: Amazon Studios)

Con questo non stiamo dicendo che la concorrenza è rimasta con le mani in mano. House of the Dragon ha totalizzato quasi 10 milioni di spettatori al suo debutto su HBO e HBO Max nell'agosto 2022. Nel frattempo, la prima stagione de Gli Anelli del Potere è diventata la serie Prime Video più vista di tutti i tempi nel settembre 2022.

Ciononostante, nessuno dei due show è riuscito a entrare nella classifica dei 10 programmi televisivi più visti negli ultimi 12 mesi. Naturalmente, le cose potrebbero cambiare nel 2023. The Last of Us, lanciato a gennaio 2023, sta già facendo grandi numeri su HBO e HBO Max, mentre la seconda stagione di Invincible arriverà su Prime Video alla fine del 2023.

Anche la programmazione di Apple TV Plus per il 2023 promette bene. Infine bisogna considerare che Disney Plus sta per lanciare un buon numero di contenuti legati ai suoi franchise più importanti, ovvero Marvel e Star Wars.

Netflix sarà anche il re dello streaming negli Stati Uniti, ma non può certo dormire sugli allori e i problemi che ha dovuto affrontare l'anno scorso dimostrano che non può permettersi di abbassare la guardia. Se lo facesse, l'anno prossimo potremmo trovarci di fronte a una classifica molto diversa da quella del 2022.