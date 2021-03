Motorola G100: ora è possibile comprare il Moto G più potente di sempre

La gamma Moto G di Motorola è dedicata agli utenti che desiderano telefoni affidabili e convenienti e difficilmente comprende modelli dalle specifiche di fascia alta, anche se questa considerazione sembra non essere destinata a durare per sempre.

E' stato infatti commercializzato il Motorola G100, già conosciuto come Motorola Edge S in Cina. Nonostante il nome Edge farebbe immaginare un telefono con schermo curvo, il nuovo smartphone non ne possiede uno. Tuttavia, grazie alle sue specifiche superiori si distingue nettamente dal resto della gamma Moto G.

Moto G100 è infatti il primo telefono Moto G a montare il chipset di fascia alta Snapdragon 870, che include la GPU Adreno 650. Realizzato con processo produttivo a 7nm, è un chipset potente ma inferiore allo Snapdragon 888 montato sulla gamma Oneplus 9, è 5G e può contare su 8 GB di RAM.

Lo smartphone mette a disposizione dell'utente 128 GB di memoria e sfoggia uno schermo 1080 x 2520 da 6,7 ​​pollici con supporto HDR10 e frequenza di refresh a 90 Hz. Per quanto riguarda le fotocamere, ne include una principale da 64 MP, una ultra-wide da 16 MP capace di scattare foto macro, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore time-of-flight.

Sul frontale troviamo una fotocamera con due obiettivi punch hole, che usano due sensori, wide e ultrawide, da 16 e 8 MP. La batteria da 5.000 mAh è capace, ma non all'altezza di quella da 6.000 mAh del Moto G9 Power.

Il Moto G100 è già disponibile sul sito del produttore nella tonalità (grigio chiaro) Iridescent Sky, mentre per il momento non è ancora possibile acquistarlo nelle tonalità (blu) Iridescent Ocean e (grigio) Slate Gray. Il nuovo smartphone ha una porta per cuffie da 3,5 mm, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e la funzione Power Touch, ereditata dal Moto G 5G Plus, che consente di accedere alle scorciatoie toccando due volte il pulsante di accensione.

Pronto a tutto

Moto G100 viene fornito anche con un dock di ricarica per la nuova piattaforma Ready For di Motorola che consente di collegare il telefono a una TV o a un monitor, se si desidera uno schermo più grande per lavorare, giocare o videochiamare. Il dock possiede anche un sistema di raffreddamento integrato per mantenere il Moto G100 fresco anche quando è sotto carico per molto tempo.

Il suo prezzo di vendita è di €599,90 con il dock Ready For incluso (non venduto separatamente) sul sito di Motorola Italia o in alcuni shop online, dove è già disponibile da ieri.

Le sue caratteristiche di punta lo rendono di gran lunga il telefono Moto G più costoso, ma come detto, non è un modello Moto G a tutti gli effetti.