Moto G8 Plus: svelate le specifiche a poche ore dal lancio

Sono stati molte le indiscrezioni sul Moto G8 Plus e, oggi, è stato menzionato in un benchmark.

Nell'elenco di Geekbench 5, è comparso uno smartphone chiamato ‘motorola moto g(8) plus’ con Android 9, 4GB di RAM e probabilmente un chip Snapdragon 665 (il nome del chipset non era riportato).

Se corretto, il benchmark posizionerebbe Moto G8 Plus tra i modelli inferiori al Motorola One (il Motorola One Zoom monta uno Snapdragon 675), ma superiore al Moto G7 Plus (Snapdragon 636).

Geekbench 5 ha fornito i seguenti punteggi, 314 in single-core e 1,264 in multi-core, Il Motorola One Zoom, a confronto, ha 478 in single-core e 1,312 in multi-core nei nostri test.

Questi risultati potrebbero essere falsi, tuttavia se fossero veri non rappresenterebbero, necessariamente, le reali performance del Moto G8 Plus. Detto ciò i valori sono plausibili.

Il Moto G8 Plus sarà svelato a breve, Motorola terrà un evento in Brasile, oggi (24 ottobre) e la probabilità che i nuovi modelli G8 siano rivelati è molto alta.

Via GSMArena