Google Gemini lancia il pulsante 'Mi sento fortunato' per prompt casuali

Se siete abbastanza grandi da ricordare i misteri di Internet alla fine degli anni '90, forse ricorderete il divertente pulsante "Mi sento fortunato" di Google, che vi portava direttamente al primo risultato di una ricerca anziché al solito elenco. Tre decenni e milioni di link sponsorizzati dopo, Google sta cercando di potenziare il suo assistente AI Gemini con una funzione simile, scoperta in un codice non ancora rilasciato da Android Authority. Questa volta, il pulsante servirà a generare un prompt casuale.

Lasciate che sia il destino a decidere di cosa discutere con Gemini. Avete bisogno di un promemoria per portare la biancheria in tintoria? O forse volete trovare idee regalo per le vacanze? Tutto questo e altro ancora sarà imprevedibilmente proposto dai Gemelli quando farete clic sul pulsante "Mi sento fortunato". Il pulsante non sarà solo sotto la casella di testo: Gemini offrirà anche altri suggerimenti casuali ogni volta che si inizia una conversazione, con il pulsante "Mi sento fortunato" come elemento fisso accanto a essi. Quando Gemini è stato lanciato, sulla sua homepage c'erano suggerimenti casuali, ma Google li ha rimossi poco dopo per rendere l'app più snella. Il nuovo design è minimalista, ma offre ancora idee casuali.

Non è troppo diverso dai suggerimenti per gli argomenti di conversazione che si vedono quando si apre un chatbot AI come ChatGPT o Perplexity. La differenza è che non si sa cosa si otterrà quando si fa clic su di esso. Il pulsante ha anche un certo fascino nostalgico, grazie al suo illustre passato nella storia dei motori di ricerca.

La fortuna di Gemini

I suggerimenti casuali e il pulsante fortunato non si limitano a essere un ricordo nostalgico di quando si confidava che il primo risultato di una ricerca fosse quello giusto. Come la sua versione precedente, anche il pulsante e i suggerimenti casuali che lo accompagnano servono a mostrare ciò che Gemini è in grado di fare. Google vuole che le persone usino Gemini per ogni tipo di attività, ma è difficile convincerle se non sanno ancora come utilizzare al meglio, o semplicemente divertirsi con, il chatbot AI.

Reintrodurre i suggerimenti e dare loro una nuova forma con il pulsante fortunato aiuta Google a educare gli utenti su Gemini e sull'IA in generale. Si tratta di un'iniziativa di portata limitata e un po' frammentaria, ma che potrebbe portare a una base di clienti più fedeli o a un passaparola positivo su Gemini.

Sperimentare con i suggerimenti casuali potrebbe spingere gli utenti a esplorare molte altre funzioni e capacità di Gemini, che sono già previste nel codice futuro. Google sta pianificando numerosi aggiornamenti per Gemini, come una gestione più avanzata di grandi quantità di codice, una memoria migliorata per ricordare le preferenze degli utenti, e persino un ruolo come guida turistica all'interno dell'auto.