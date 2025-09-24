Pixel 10 AI arriva su Android: editing foto vocale Google

• Gli utenti Android idonei negli Stati Uniti possono ora accedere a una delle migliori funzioni AI del Pixel 10• L'app Google Foto su Android è stata aggiornata per includere l'editing delle immagini tramite input vocale e testuale• Ora puoi modificare le immagini chiedendo modifiche specifiche con linguaggio naturale, aggiungendo di fatto un assistente editor fotografico al tuo dispositivo

Gli utenti Android possono ora modificare le immagini in Google Foto con la voce o con input testuale, una delle migliori nuove funzioni AI dello smartphone Google Pixel 10.

La funzionalità, lanciata all'inizio di quest'anno esclusivamente su Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold, è un uso incredibilmente impressionante dell'AI che consente agli utenti di cambiare completamente l'aspetto delle proprie foto semplicemente parlando al dispositivo.

Google afferma che gli utenti Android "idonei" avranno ora un'opzione "Aiutami a modificare" all'interno dell'app Google Foto. Le informazioni su chi sia idoneo sono scarse, ma al momento questa nuova funzione è disponibile solo per gli utenti Android negli Stati Uniti.

Secondo il comunicato stampa di Google che annuncia l'aggiornamento, gli utenti devono semplicemente "toccare 'Aiutami a modificare' nell'editor, descrivere ciò che si vuole cambiare, e voilà, Foto se ne occupa per te - con un piccolo aiuto dalle capacità avanzate di Gemini."

Considerando che questa funzione di editing AI era uno dei principali punti di vendita della nuova gamma di smartphone Google Pixel, è molto entusiasmante vedere lo strumento distributo su più dispositivi Android.

Se le funzioni precedenti sono indicative, gli utenti iOS potrebbero presto essere in grado di utilizzare questa funzione di editing nell'app Google Foto, come è stato il caso con Magic Eraser di Google.

La magia dell'intelligenza artificiale

Essere in grado di modificare le foto utilizzando solo la voce o inserendo testo in linguaggio naturale potrebbe essere il futuro dell'editing delle immagini. Infatti, sono così entusiasta di questa funzionalità che sono stato seriamente tentato di passare dal mio iPhone a un Pixel 10 quando Google ha originariamente svelato il nuovo smartphone.

Alla fine, ho deciso di rimanere con il mio iPhone, ma ora che gli utenti Android stanno iniziando ad avere accesso a questa eccellente funzione basata su Gemini, incrocio le dita sperando che gli utenti iPhone siano i prossimi a sperimentarla.

Mentre gli utenti iPhone non possono ancora accedere a questa nuova funzione in Google Foto, l'impressionante Nano Banana di Google, generatore di immagini AI, è eccellente nell'editing fotografico ed è disponibile nell'app Gemini.

Con il supporto per generatori di immagini di terze parti previsto per Image Playground di Apple in futuro, chissà cosa arriverà per primo: Nano Banana o questa interessante funzione di editing vocale di Google Foto?