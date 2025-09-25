Gemini arriva su Google TV: ora il tuo schermo può davvero risponderti

Google Gemini si sta inserendo nei vostri televisori oggi, iniziando con la serie TCL QM9K. Gli spettatori non riceveranno solo comandi vocali più intelligenti con questo aggiornamento. Gemini funzionerà come un vero e proprio partner conversazionale sul vostro grande schermo.

Google vanta che Gemini assisterà in tutto, dall'aiutarvi a decidere cosa guardare in base al vostro stato d'animo del momento al riassumere l'ultima stagione di una serie che avete visto l'ultima volta tre anni fa. Trasformerà anche la vostra TV in uno schermo intelligente versatile, offrendo ricette e lezioni educative per bambini.

Introducing Gemini for Google TV - YouTube Watch On

A differenza dell'Assistente Google già presente su molte TV, Gemini non si limita solo a eseguire comandi. Si concentra sulla comprensione del contesto e sull'intrattenere conversazioni interattive. Non dovete ricordare il nome esatto di uno show o parlare con parole chiave specifiche. Come suggerisce l'esempio, potete semplicemente dire: "Qual è quel nuovo drama ospedaliero di cui parlano tutti?" e Gemini offrirà suggerimenti come The Pitt, completi di trailer e recensioni. Potete poi proseguire chiedendo informazioni sulle recensioni o sull'adeguatezza per i bambini, o qualsiasi altro dettaglio vi interessi.

Google è anche entusiasta di promuovere le capacità educative di Gemini. Potete chiedere informazioni sui buchi neri e su come si formano, ma "in modo che un bambino di terza elementare possa capire", e fornirà una risposta su misura, magari accompagnata da un video YouTube pertinente. Lo stesso vale per argomenti che potrebbero interessare agli adulti, come imparare a suonare uno strumento musicale o preparare una teglia di brownies. Dopo il lancio iniziale con TCL, Gemini arriverà su una lista sempre crescente di dispositivi Google TV nel corso dell'anno, incluso il nuovo Google TV Streamer. La vostra TV attuale probabilmente non riuscirà a supportarlo semplicemente per limitazioni hardware. Le prestazioni di Gemini sulla TV richiedono potenza computazionale per fornire elaborazione vocale in tempo reale, comprensione contestuale e integrazione video.

Smart TV e ambienti intelligenti basati su AI

(Image credit: Google)

Le funzioni TV di Gemini potrebbero sembrarvi familiari se avete già usato Gemini sul vostro telefono o laptop, ma rappresentano la continuazione dell'ambizione di Google di rendere la sua AI onnipresente nella vostra vita. Il sogno del 'computing ambientale' e di un ambiente costruito interamente attorno all'AI non si realizzerà domani, ma potrebbe essere più vicino di quanto pensiate.

E non si tratta di una corsa a senso unico. Google è determinata ad avere un vantaggio nella battaglia degli assistenti per smart TV. Microsoft sta collaborando con Samsung per integrare la sua AI Copilot nelle TV Samsung, mentre LG sta sviluppando la propria AI vocale e Amazon sta trasformando le TV in un hub centrale per la sua nuova edizione di Alexa.

Chi riuscirà a controllare l'esperienza AI del soggiorno potrebbe molto bene definire le nostre abitudini tecnologiche quotidiane per il prossimo decennio. Ricerca, shopping, pianificazione e apprendimento sono tutti in gioco, perché le TV non sono più solo dispositivi di intrattenimento. Google vuole che Gemini sia ovunque voi siate, quindi la TV rappresenta il prossimo passo logico. Se siamo davvero pronti a conversare con le nostre televisioni, tuttavia, è tutta un'altra questione.