Come condividere i tuoi Gemini Gems, esperti AI personalizzati, con tutti i tuoi amici

I chatbot AI con un focus specifico sono un ottimo modo per evitare di dover spiegare ogni volta cosa si vuole fare con un chatbot AI. Google ha creato la configurazione Gemini Gems in modo che tu possa creare e riutilizzare questi chatbot specializzati quando vuoi. Ora puoi condividere le tue Gems personalizzate con amici, familiari o chiunque altro con cui condividi un link.

Basta premere il pulsante "Condividi" sulla tua Gem personalizzata. In questo modo puoi condividere, ad esempio, il tuo assistente per gli orari del sonno del bambino o il pianificatore pasti per chi ha fretta, allo stesso modo in cui condivideresti un Google Doc. Possono visualizzarla, clonarla o persino modificarla con il tuo permesso, poiché è fondamentalmente Google Drive per gli assistenti AI.

Le Gems sono altrimenti identiche, ma ora sono portatili. Considera quanto della tua vita digitale si basa su documenti condivisi, e poi immagina se i tuoi assistenti AI potessero fare lo stesso.

"Questo rende Gemini molto più collaborativo", ha osservato Google nel suo annuncio, "trasformando le tue Gems preferite in una risorsa condivisa così puoi fare meno prompt e creare di più." È uno slogan con energia da startup, ma non è sbagliato.

E per le organizzazioni che utilizzano Google Workspace, gli amministratori possono controllare come e dove le Gems possono essere condivise, limitando la condivisione fuori dal dominio se necessario. I permessi corrispondono uno a uno con le politiche Drive esistenti, il che significa che la maggior parte delle persone non dovrà imparare niente di nuovo per usare la funzione.

Gems condivise

Dal punto di vista funzionale, questo potrebbe ridurre il tempo speso a riscrivere o rispiegare come usare l'AI per svolgere un compito. Potrebbe anche far emergere casi d'uso che le persone non avrebbero costruito da sole. Se l'idea suona familiare, è perché non è troppo diversa da quello che ChatGPT offre con i GPT personalizzati, tranne che quelli vengono pubblicati per tutto il mondo. È più efficiente dell'approccio manuale, in cui le persone prendono lunghi prompt da Gemini, ChatGPT, Claude e Perplexity e li condividono su Reddit o altre piattaforme social. La differenza è che le Gems sono persistenti e possono contenere file, regole e impostazioni che di solito dovresti riconfigurare ogni sessione.

Ci sono dei limiti. Alcune Gems non sono idonee per la condivisione, specialmente se contengono caricamenti privati o si collegano a fonti di dati sensibili. E anche quando condividi una Gem, il destinatario potrebbe aver bisogno dell'accesso ai file al suo interno, come se usa un Google Doc personale. Il sistema per lo più ti avvisa quando questo potrebbe essere un problema, ma non sempre con eccellente specificità.

E mentre condividere GPT personalizzati è stata un'opzione per un po', condividere le Gems è meno legato a una piattaforma e offre impostazioni di collaborazione in stile Drive. La capacità di Gemini di appoggiarsi all'infrastruttura che milioni già usano potrebbe dargli un vantaggio in questo senso.

Principalmente, però, significa che coloro che amano creare Gemini Gems possono condividerle con chiunque desiderino, e coloro che amano usarle ma non vogliono crearle potrebbero trovare alcuni nuovi preferiti senza dover chiedere cosa le persone hanno scritto per far funzionare Gemini.