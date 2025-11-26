Il CEO di Salesforce abbandona ChatGPT per Gemini 3 e dichiara: "Il salto è pazzesco, non torno più indietro"

Il CEO di Salesforce, Marc Benioff, ha abbandonato improvvisamente ChatGPT per Google Gemini 3.

Ha effettuato il passaggio dopo aver provato Gemini 3 per sole due ore.

Benioff ha elogiato la velocità, la capacità di ragionamento e le funzionalità multimodali di Gemini 3, definendole un grande balzo in avanti.

Il CEO di Salesforce, Marc Benioff, ha clamorosamente abbandonato il suo uso quotidiano di ChatGPT in favore di Google Gemini 3, definendo il nuovo modello di Google un balzo in avanti "pazzesco" in termini di ragionamento, velocità e capacità multimodali.

Benioff, un nome di spicco nell'ambito del software aziendale, ha dichiarato di essere passato a Gemini 3 dopo averlo provato per sole due ore.

Holy shit. I’ve used ChatGPT every day for 3 years. Just spent 2 hours on Gemini 3. I’m not going back. The leap is insane — reasoning, speed, images, video… everything is sharper and faster. It feels like the world just changed, again. ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16MqNovember 23, 2025

Il post non è stato affatto velato. Non è stato edulcorato da educati paragoni o da un ottimismo neutrale. Non solo una delle figure aziendali più in vista della Silicon Valley è passata da OpenAI a Google, ma si è anche preoccupata di farlo sapere al mondo.

Gemini 3 ha raccolto numerosi altri plausi per la sua capacità di fondere i più recenti progressi di Google DeepMind in un'unica architettura unificata. Gemini 3 supporta testo, immagini, codice, audio e video in un'unica interfaccia. Per molti aspetti, Gemini 3 è ben posizionato per strappare a ChatGPT la corona di chatbot IA di riferimento.

Sebbene l'ubiquità di ChatGPT lo avesse reso, in un certo senso, inevitabile, il post di Benioff suggerisce che questa inevitabilità ha una data di scadenza. Nel giro di poche ore, uno dei suoi più importanti sostenitori ha disertato. Questo dice più sulla velocità dell'evoluzione dell'IA di quanto possa fare qualsiasi classifica o benchmark.

La rivalità nell'IA si fa incandescente

Benioff non è un semplice early adopter occasionale. Salesforce ha integrato profondamente l'IA nei suoi prodotti e nella sua strategia aziendale. È stato tra i primi colossi enterprise a collaborare con OpenAI per l'introduzione di strumenti di produttività integrati nei software di gestione delle relazioni con i clienti. Quando Benioff fa un salto personale come questo, porta con sé il peso di un potenziale allineamento aziendale. E se Gemini 3 è ora il modello a cui lui fa riferimento, è probabile che le suite software intorno a lui seguiranno presto questa strada.

I punti di forza di Gemini 3 sembrano corrispondere esattamente a ciò che gli utenti ad alta frequenza come Benioff cercano in termini di velocità, capacità di ragionamento e flessibilità. Google ha chiarito che Gemini 3 è stato costruito per funzionare come un motore flessibile sia per i consumatori che per gli sviluppatori, in grado di alimentare qualsiasi cosa, dai bot di helpdesk ai suggerimenti per l'editing video. Questa ampiezza di utilizzo potrebbe essere ciò che ha fatto pendere la bilancia per Benioff, la cui giornata probabilmente implica il passaggio continuo tra set di dati, dashboard e vision deck alla velocità della luce tipica della Silicon Valley.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Questo è un ottimo promemoria che il panorama dell'IA sta diventando sempre più competitivo. C'è un crescente coro di contendenti che si affanna per creare il tuo assistente IA. Per le persone che usano ChatGPT occasionalmente, nulla deve cambiare da un giorno all'altro. Ma la conversione pubblica di Benioff offre uno sguardo su quanto velocemente anche le preferenze consolidate possano cedere il passo alla promessa di strumenti più affinati.