James Cameron odia gli attori fatti con l'AI

James Cameron ha avvertito che gli attori generati dall'IA sono "orrorifici" e minacciano l'autentica performance.

Il commento è arrivato dopo il lancio dell'attrice interamente digitale Tilly Norwood.

L'avvento degli interpreti IA ha provocato la reazione contraria di SAG-AFTRA e delle star di Hollywood.

ames Cameron, un regista sinonimo di magia digitale, ha visto il futuro del cinema e non vuole farne parte. "Orrorifico", l'ha chiamato in una recente intervista alla CBS. Non si riferiva a robot assassini o sequel di Titanic, ma all'IA generativa, e in specifico alla sua crescente capacità di generare interi attori da zero.

"Ora, andiamo all'altro estremo dello spettro", ha detto Cameron, contrapponendo il suo uso della motion capture e della CGI in Avatar alla tendenza attuale dell'IA, "e hai l'IA generativa, dove possono inventare un personaggio. Possono inventare un attore. Possono inventare una performance da zero con un prompt di testo. È come dire, no. Questo per me è orrorifico".

La visione di Cameron sulla recitazione tramite IA segna un chiaro allontanamento dal suo solito techno-ottimismo. Il suo disagio non riguarda i computer in sé; è la cancellazione dell'elemento umano al centro dell'arte che lo preoccupa. E per una volta, non sta usando metafore.

Al cuore dell'attuale ansia digitale dell'industria c'è Tilly Norwood, un'attrice fotorealistica generata dall'IA, creata dalla società Particle6 di Eline Van der Velden. Norwood è stata presentata a settembre allo Zurich Film Festival.

Mentre lei non ha recitato in un film né si è mossa davanti a una telecamera al di fuori dei mock-up digitali, ha attirato numerose critiche dall'industria cinematografica. La Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) ha rilasciato una dichiarazione al vetriolo che denuncia Norwood come un'imitazione sintetica addestrata sul lavoro rubato di veri artisti.

Questo dibattito si inserisce in un contesto più ampio dove anche nel mondo del gaming l'IA sta sollevando questioni etiche e creative, specialmente per quanto riguarda i migliori giochi.

Il futuro degli attori AI

Non si tratta solo di una questione sindacale per gli attori. È una questione di autorialità, di fiducia emotiva. Quando piangi durante una scena, una parte di te sta rispondendo alla persona che si cela dietro quella performance. Se quella persona viene sostituita da un algoritmo addestrato su migliaia di micro-espressioni, campioni vocali e clip di movimento, il risultato potrebbe comunque funzionare sullo schermo, ma a cosa ti stai esattamente connettendo?

L'avvertimento di Cameron risuona forte perché lui è tutt'altro che un tecnofobo. Ha trascorso decenni a fondere attori umani con sofisticati sistemi CGI, da Terminator ad Avatar, ma la differenza cruciale, come sottolinea, è che la motion capture preserva il nucleo umano. Non è stata una server farm a immaginare il volto Na’vi di Sigourney Weaver in Avatar; c'era ancora lei.

Sebbene Tilly Norwood possa essere solo una provocazione, è comunque un segnale di ciò che è in fase di sviluppo. Con gli attori di sfondo che possono essere scansionati una volta e usati per sempre, e gli studi che negoziano il diritto di replicare voci e sembianze all'infinito, le basi per produzioni interamente guidate dall'IA sono già state gettate.

Per ora, anche i deepfake o le controfigure digitali più all'avanguardia vengono in genere affiancati da attori reali per fornire un'ancora emotiva. Ma diamo tempo al tempo, e vedremo tentativi di rimuovere il fattore umano. Se poi il pubblico apprezzerà i film risultanti, è meno certo.

Cameron resta senza ambiguità nel "Team Umano". E sebbene il suo disagio possa sembrare romantico o persino drammatico, non è fuori luogo. Perché una volta che gli interpreti generati dall'IA potranno passare per autentici, gli spettatori potrebbero smettere di chiedersi chi ci sia veramente dietro quegli occhi. A quel punto, non importerà più. Tutto ciò che rimarrà sarà una storia, raccontata in modo efficiente, da nessuno.