Monster Hunter Rise arriva su Xbox GamePass

Se vi piace combattere i mostri, sia in senso letterale che metaforico, questo mese Xbox Game Pass ha una sorpresa per voi. Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable e Persona 4 Golden sono trai i prossimi titoli che entreranno a far parte della libreria digitale Xbox.

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden arriveranno su Game Pass il 19 gennaio, mentre Monster Hunter Rise sarà disponibile a partire dal 20 gennaio.

Monster Hunter Rise vi catapulterà in un mondo pieno di mostri ispirato alla mitologia giapponese. Partendo dallo stravagante villaggio di Kamura, dovrete scovare e uccidere le pericolose bestie che si aggirano nelle vivaci e pericolose terre circostanti.

Avventurandovi da soli o in compagnia, potrete viaggiare, uccidere mostri, acquisire item di varia natura e utilizzarli per craftare oggetti e equipaggiamento. Il gameplay di Monster Hunter è semplice, divertente e sorprendentemente coinvolgente.

(Image credit: SEGA)

In Persona 3 Portable vestirete i i panni di un adolescente giapponese coinvolto in un mistero soprannaturale. Nelle prime fasi di gioco scoprirete un'ora "nascosta" tra un giorno e l'altro, nota come l'Ora Oscura. Durante questo momento della giornata potrete accedere alla Torre del Tartarus, un edificio pieno di misteri da scoprire e ricco di insidie. Durante il giorno vivrete la vita di un adolescente, facendo amicizia e stringendo relazioni che vi aiuteranno a combattere le ombre che emergono durante l'Ora Oscura. La trama profonda e le ottiche meccaniche RPG di Persona 3 lo hanno reso un dei giochi più apprezzati dagli amanti del genere JRPG.

Persona 4 Golden si svolge in un'area rurale, ma ha meccaniche simili a Persona 3 e la tematica rimane la stessa, ambientazione a parte.

Sebbene queste tre aggiunte rappresentino una bella novità per gli utenti Xbox Game Pass, altri sei titoli verranno esclusi dal catalogo il 15 gennaio: Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Nobody Saves the World, Pupperazzi, We Happy Few, Windjammers 2 e l'anteprima di The Anacrusis.

Se siete interessati a mettere le mani su questi titoli prima che scompaiano, potete ancora acquistarli con il consueto sconto del 20% per i soci.