Monitor da gaming in offerta: i migliori a meno di 200 euro

HP 25x | 198 euro su eBay Cercate un monitor Full HD da 144 Hz per competere negli eSport, ma non volete spendere una fortuna? Vi consigliamo HP 25x, in vendita su eBay a 198 euro. È uno dei monitor da gaming più convenienti sul mercato; monta un pannello LCD TN da 24,5 pollici, che offre una frequenza d'aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Altra nota positiva è il supporto alla tecnologia FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con il frame rate della GPU, al fine di ridurre fastidiosi artefatti visivi. Ottimo anche il design borderless su tre lati, che permette di immergersi al meglio nell'esperienza di gioco.

Il prodotto è in formato 16:9, vanta una luminosità di picco di ben 400 nit e un contrasto tipico di 1000:1. Sia chiaro, i pannelli TN non spiccano per precisione cromatica, quindi tenete conto anche di questo aspetto.

Sul pannello posteriore sono collocati quattro ingressi: uno HDMI, uno DisplayPort, il connettore per l'alimentazione e un jack da 3,5 mm. Lo stand è ottimo: consente di inclinare il pannello di circa 20°, ruotarlo a 360°, alzarlo fino a un massimo di 10 cm e supporta persino la funzione pivot, ergo lo schermo può essere disposto verticalmente.

Non mancano anche le tecnologie atte a ridurre l'affaticamento visivo come la modalità Low Blue Light e l'illuminazione ambientale. Nel complesso, il rapporto qualità-prezzo è ottimo e i gamer non rimarranno delusi.

Samsung CR24G50

(Image credit: Samsung)

Samsung C24RG50 è in vendita su Amazon a 161 euro (sconto del 35%). Questo prodotto vanta un rapporto qualità-prezzo stellare; si tratta di un monitor da gaming con un display da 23,5 pollici curvo (1800R) che supporta un refresh rate di 144 Hz, un tempo di risposta di 4 ms e la tecnologia FreeSync.

Monta un pannello LCD VA, quindi il contrasto è buono, peccato che la luminosità massima sia di soli 250 nit. Lo stand permette solo di inclinare il pannello, mentre la connettività è buona (2 porte HDMI, una DisplayPort e il jack audio).

Acer KG241QS

(Image credit: Acer)

Acer KG241QS è in vendita su Amazon a 180 euro. Rispetto ai prodotti di cui sopra, monta un pannello LCD TN da 23,6 pollici con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, inoltre supporta la tecnologia FreeSync.

La luminosità massima è di 300 nit, mentre il rapporto di contrasto è di 1000:1. Lo stand permette solo di inclinare il pannello, mentre la connettività è buona (2 porte HDMI, una DisplayPort e il jack audio). Questo prodotto non brilla certo per design, ma assicura prestazioni di gioco ottimali.

AOC 24G2U/BK

(Image credit: AOC)

AOC 24G2U/BK è in vendita su Amazon a 200 euro. Il monitor non si discosta molto dalla concorrenza, tuttavia offre una qualità d'immagine superiore.

Tra i monitor proposti è l'unico a montare un pannello LCD IPS, che permette di valorizzare al meglio la resa cromatica delle immagini, infatti copre il 108% dello spazio colore AdobeRGB. Il display da 23,8 pollici vanta un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, inoltre supporta la tecnologia FreeSync.

Sono disponibili 2 ingressi HDMI, uno DisplayPort, uno VGA e un jack audio da 3,5 mm e, come se non bastasse, include anche due altoparlanti, ciascuno da 2 W. Il design borderless su tre lati e uno stand del tutto personalizzabile vanno a completare la scheda tecnica di questo monitor di fascia alta.