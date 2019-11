Microsoft Surface Laptop 3 con CPU AMD Ryzen a 8 core?

Microsoft terrà un evento ufficiale il prossimo 2 ottobre 2019, e tra le altre cose ci aspettiamo di vedere il nuovo Surface Laptop 3, ancora più potente e più evoluto.

Ebbene, alcuni giorni fa si è detto che Microsoft potrebbe usare processori AMD, abbandonando quinti Intel. oggi WinFuture a aggiunge che potrebbe esserci un processore AMD Ryzen di terza generazione a otto core.

Non abbiamo mai sentito parlare di un Ryzen 3000 per notebook a otto core, e al momento questo processore nemmeno esiste. Ma potrebbe essere una novità dell'ultimo momento da parte di AMD, che darebbe un'ulteriore vantaggio all'azienda rispetto alle CPUIntel Ice Lake.

La fonte menziona diverse varianti del Surface Laptop 3, tutte con schermo da 15 pollici. I processori sono tutti AMD da 4,6 e 8 core. La memoria dovrebbe essere 8, 12 e 16GB. Si parla anche di prezzi, a partire da 1000 dollari circa per il modello meno costoso.

Ryzen a otto core, esiste ma non per notebook

AMD ha già dei processori a otto core nella famiglia Ryzen 300. Ma non ci sono modelli per notebook al momento. WinFuture aveva già riportato in passato che il Microsoft Laptop 3 avrebbe potuto montare un Ryzen 5 3550U o un Ryzen 7 3750U, che sono CPU quad-core.

Al momento nessun modello AMD per notebook ha otto core, ma cosa significa tutto questo allora?

Una possibilità è che WinFuture stia parlando un SoC (system-on-chip) AMD Epyc Embedded 3000, una serie di CPU che in effetti ha diversi modelli a otto core. Il Surface Laptop 3 però sarebbe una scelta strana, visto che sono processori progettati per i server.

Un'altra possibilità è che AMD presenti nuovi Ryzen mobile insieme al Surface Laptop 3. Sarebbe un po' presto, considerando che le CPU Zen+ sono state immesse sul mercato solo lo scorso gennaio.

Un'ultima possibilità è che siano semplicemente informazioni sbagliate. Lo scopriremo a ottobre, quando forse vedremo comunque dei Surface Laptop 3 con AMD, ma con CPU solo (fino a) quattro core. Una variante a otto core, poi, potrebbe forse arrivare più avanti.

Via Digital Trends