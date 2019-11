Microsoft Surface Laptop 2 e Surface Pro 4: continuano i problemi con la batteria

Sembra che il Surface Laptop 2 e Surface Pro 4 stiano avendo seri problemi con la batteria a seguito di alcuni aggiornamenti del firmware Windows.

I proprietari dei nuovi Surface Laptop 2 e dei più datati Surface Pro 4 si sono lamentati dell'esaurimento rapido della batteria, che ora ha un'autonomia di sole due ore.

Questo conferma la notizia uscita qualche giorno fa che ha lasciato molti utenti Windows preoccupati che anche altri dispositivi potrebbero avere dei problemi.

Su Twitter gli utenti Surface hanno contattato l'account di assistenza Microsoft riguardo i loro problemi.

In un caso, un utente ha dichiarato che la batteria del suo Surface Laptop 2 è scesa del 20% in solo pochi minuti.

In un altero tweet che potete trovarr qua sotto un altro utente sostiene di aver perso il 28% della batt eria durante la notte mentre il suo Surface Laptop 2 era spento, e di aver perso un ulteriore 20% di autonomia in soli 19 minuti.

@MicrosoftHelps Very odd behaviour from my Surface Laptop 2 lately. As much as 28% battery loss overnight while completely shutdown. Over 20% decline while shutdown for 19 minutes?! What's going on?? pic.twitter.com/WdqsjUIgOlAugust 18, 2019