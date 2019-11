Microsoft Surface Pro 5 e 6 hanno grossi problemi con la batteria

Gli ibridi Surface Pro 5 e Surface Pro 6 stanno avendo importanti problemi con la batteria, come denunciano molti proprietari.

Tra gli altri se ne sono accorti i colleghi di Windows Latest che hanno notato molti post sul forum di supporto Microsoft Answers.com, e la maggior parte di questi riguardano i Surface Pro 5 and 6.

Il tutto sembra dipendere all'ultimo aggiornamento firmware che avrebbe dovuto migliorare l'autonomia, mentre sta avendo l'effetto opposto.

Secondo alcuni post, i Surface Pro 6 consumano dal 10 al 15% della batteria anche quando sono spenti. Un altro utente riferisce di consumi del 20% nel giro di 24 ore, sempre con il dispositivo spento.

Secondo un altro utente il suo Surface Pro 5 regge al massimo tre ore anche solo lavorando con programmi da ufficio come il pacchetto Office. Anche lui afferma che il calo è successivo all'ultimo aggiornamento di agosto.

Barb Bowman, moderatore del forum, ha affermato “Ci sono voluti 9 mesi perché Microsoft si rendesse conto dei problemi con i consumi dovuti al precedente aggiornamento SP3 e i tentativi di risolverlo non hanno portato nessun miglioramento. Penso che anche questo sia parte dello stesso problema, Non rispondono nemmeno alle mail. Il consiglio è quello di inviare le segnalazioni al Feedback Hub e incollare il tutto nel forum".

E in effetti al momento non c'è molto altro da fare. Comunque ci risulta che a Microsoft stanno investigando sul problema e che potrebbero presto realizzare l'ennesimo aggiornamento firmware, si spera questa volta non dannoso.

Molte prove

Le lamentele arrivano anche da Reddit. Secondo un proprietario di Surface Pro: “Dopo l'aggiornamento 239.3101.139.0 di agosto ho notato diversi problemi".

“Spesso il mio Surface si blocca a 400MHz dopo averlo ricaricato rendendolo di fatto inutilizzabile".

“Anche la misurazione dell'autonomia non funziona più, può rimanere bloccata al 100% rendendo difficile capire quando si esaurisce".

Un altro utente conferma “Sul mio Surface Pro 5 non funziona più la misurazione della batteria dall'ultimo aggiornamento.”

Il bug del blocco a 400MHz in realtà era già stato denunciato più volte, finora senza successo.

Sembra proprio che a Microsoft debbano lavorare un bel po' per risolvere i loro problemi. Nel frattempo ci sembrerebbe quanto meno corretta una dichiarazione ufficiale al riguardo.