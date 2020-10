Microsoft potrebbe produrre un Surface a doppio schermo con cerniera magnetica

Microsoft potrebbe avere in programma un futuro dispositivo Surface a doppio schermo in cui entrambi i display sono collegati da una cerniera magnetica.

Il brevetto depositato presso USPTO (come svelato da Windows Latest ) illustra in dettaglio ciò che Microsoft descrive come una "cerniera magnetica virtuale" che si estende lungo entrambi i display offrendo un modo comodo e sicuro per collegare insieme i due schermi e facilitando la rotazione di 180 gradi.

(Image credit: USPTO / Freepatentsonline.com)

L'idea è quella di poter unire facilmente i due display utilizzando connessioni magnetiche per le parti del display e della tastiera come nei modelli Surface Book e Surface Pro.

Inoltre, Microsoft parla di un meccanismo senza interruzioni, poiché la cerniera magnetica sarà invisibile all'utente ed entrambi gli schermi potranno essere utilizzati separatamente come singoli tablet.

Come chiarisce il brevetto: "Il gruppo meccanico della cerniera magnetica accoppia dispositivi che funzionano come se fossero collegati insieme anche se non sono uniti meccanicamente, gli elementi della cerniera non risultano visibili e l'utente può separare e ricollegare le parti del dispositivo in qualsiasi momento."

Vantaggi magnetici

La cerniera magnetica offrirebbe anche altri vantaggi rispetto a un meccanismo fisico, diminuendo lo spazio tra i due display e di conseguenza le possibilità che polvere o altri detriti penetrino nella cerniera e interferiscano con il suo funzionamento.

Questa è una prospettiva molto interessante per il futuro dispositivo Surface, ma come sempre trattandosi di un brevetto il concetto potrebbe non passare oltre la fase di ricerca.