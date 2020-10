Meglio aspettare il Prime Day per un nuovo notebook

Se state pensando di prendere un nuovo computer portatile in questi giorni, forse vale la pena di aspettare un po' e vedere se si presenta qualche buona occasione durante l'Amazon Prime Day 2020, che sarà il prossimo 14 ottobre.

Come sappiamo, il Prime Day è l'evento annuale di Amazon in cui il colosso dell'ecommerce pubblica le sue migliori offerte, su ogni genere di prodotto. E in genere ci sono anche molti computer portatili.

Non è detto che troverete proprio il modello che cercate, ma vale sicuramente la pena di aspettare qualche giorno giusto per vedere quali modelli saranno in offerta. Se non ci sarà il computer giusto per voi, pazienza: potrete comunque prendere il computer che preferite al miglior prezzo che riuscite a trovare. Ma se Amazon mette in sconto un notebook adatto a voi, allora ne sarà valsa la pena.

(Image credit: Future)

Cercate i notebook con processore Intel di ottava generazione

Nelle ultime settimane sono arrivati sul mercato i notebook con CPU Intel di undicesima generazione, note anche con il nome Tiger Lake. Questi processori si chiamano Intel Core iX-11xxx.

In commercio però ci sono ancora portatili con CPU Intel di decima e di ottava generazione, e crediamo che questi ultimi riceveranno gli sconti più interessanti. La ragione è che i negozianti, Amazon compresa, vorranno liberarsi dei vecchi modelli e fare spazio a quelli nuovi.

Qualcuno potrebbe storcere il naso all'idea di prendere un computer "vecchio", ma la verità è che le differenze non sono poi così grandi. E se si mette sul tavolo uno sconto sostanzioso, quel genere di sconti che a volte vediamo al Prime Day, allora il gioco vale assolutamente la candela. A meno che non siate quel tipo di consumatore che vuole a tutti i costi la tecnologia più recente, crediamo che questo sia il modo giusto di comprare un portatile, nei prossimi giorni.

(Image credit: Future)

Il Prime Day 2020 è una buona occasione anche per i Chromebook

Se invece state pensando di prendere uno tra i migliori Chromebook, vale lo stesso consiglio. Qualcuno potrebbe pensare che questi computer non siano ancora maturi, ma la verità è che un Chromebook è il computer ideale per moltissime persone, a partire dagli studenti di ogni scuola. Comprese le università, tranne quei corsi in cui è richiesto l'uso di software che funzionano solo in Windows o MacOS. In compenso, i Chromebook possono contare sulla suite da ufficio Google, ma anche su tutte le applicazioni Android. Quindi difficilmente ci si può trovare senza le applicazioni giuste, qualsiasi cosa vi serva.

Ebbene, l'Amazon Prime day sarà sicuramente un'occasione d'oro per prendere un Chromebook a un prezzo più basso del solito, il che è tutto dire considerando che già di base questi computer non costano molto. Inoltre hanno una grande varietà, da modelli poco potenti ma ultraeconomici, a gioiellini come l'Asus Chromebook Flip.

(Image credit: Razer)

With Nvidia's recent announcement of the GeForce RTX 3000-series GPUs, there's going to be a real push to move last-gen gaming laptops to make room for what Nvidia has in store for laptop gamers in the months ahead.

While you shouldn't expect laptops with GeForce RTX 2080 Super GPUs to suddenly take major price cuts, you never know with Amazon Prime Day, but there's almost certainly going to be some laptops with slightly less-powerful GPUs that will see some steep price cuts.

Some of the best gaming laptops we've seen lately feature the less powerful GeForce GTX 1650 Ti GPU, like the Gigabyte Aorus 5, or Radeon graphics, like the Dell G5 15 SE.

With a healthy mix of Intel and AMD CPUs, there were already some very affordable gaming laptops out there before Amazon Prime Day, but they should see even more drastic price cuts on October 13 – making it a perfect time to buy a laptop to game when you're on the go.