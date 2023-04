MDR-MV1, le nuove cuffie Sony che puntano tutto sull'audio spaziale

Sony Pro presenta le MDR-MV1, che si dice siano specificamente "progettate per ingegneri del suono e musicisti professionisti". Anche se l'azienda le presenta come un prodotto destinato alla produzione in studio, la qualità del suono sarà quasi certamente apprezzata dagli audiofili.

Le cuffie hanno un design open-back che consente di riprodurre più accuratamente il posizionamento del suono nello spazio. Secondo Sony, questo rende le MDR-MV1 una buona opzione per i produttori che "mixano e masterizzano [audio] spaziale immersivo... così come un suono stereo con capacità di alta risoluzione". I non professionisti possono comunque godersi le cuffie, poiché il design open-back "riduce i suoni riflessi internamente" per garantire un'uscita ricca. Tenete presente che l'audio proveniente dal mondo esterno trapela dalla parte posteriore a causa della struttura open-back. Di conseguenza, l'MDR-MV1 non dispone di cancellazione attiva del rumore.

Nella pagina delle specifiche si può notare che l'ampia gamma di frequenze va ben oltre il normale udito umano, raggiungendo un massimo di 80 kHz (l'udito umano ha un picco a circa 20 kHz). Sony dichiara che questa è un'altra caratteristica destinata agli ingegneri del suono, in quanto la gamma rende più facile notare "cambiamenti sottili nel suono".

Una questione di trend

A parte l'impressionante uscita audio, le MDR-MV1 non hanno molto da offrire. Si tratta di un paio di cuffie piuttosto semplici. Tra le altre caratteristiche, ci sono dei padiglioni auricolari leggeri e aderenti che, a quanto si dice, garantiscono ore di comfort. Il dispositivo dispone anche di uno spinotto stereo da 6,3 mm staccabile, completo di uno speciale adattatore per trasformare il cavo in un mini jack stereo da 3,5 mm.

Attualmente, le cuffie sono disponibili per il pre-ordine presso rivenditori online esteri come Sweetwater Sound (Si apre in una nuova scheda). Al momento in cui scriviamo non è disponibile alcun annuncio su Amazon, ma speriamo che la situazione cambi presto.

Sony afferma di aver creato queste cuffie per supportare "il crescente impiego del suono spaziale e dei servizi di musica in streaming di alta qualità". Per esempio, c'è il servizio Apple Music Classical, lanciato di recente, che contiene oltre cinque milioni di brani classici, migliaia dei quali supportano l'audio spaziale. C'è anche il servizio di streaming musicale Tidal, che offre musica in alta risoluzione come parte dei suoi piani di abbonamento.