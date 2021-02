macOS Big Sur: Apple sta lavorando a un nuovo sistema di ricarica smart

Il nuovo sistema operativo Apple macOS Big Sur potrebbe introdurre una soluzione smart per far si che i vostri MacBook siano sempre carichi quando ne avete bisogno, soluzione pensata principalmente per coloro che lasciano sempre il portatile attaccato alla presa di corrente..

Per raggiungere questo obiettivo, macOS potrebbe sfruttare un nuovo sistema di ottimizzazione della batteria in grado di adattarsi alle vostre abitudini, modificando le modalità di ricarica in base a come usate il vostro MacBook.

Attualmente, lasciando costantemente il portatile collegato alla presa di corrente, la batteria si ricarica fino all'80% per evitare un rapido deterioramento, garantendo così una maggiore longevità.

Il lato negativo di questa funzione è che, quando decidete di portare con voi il vostro MacBook, non potete contare sul 100% della batteria. Ed è proprio qui che dovrebbe entrare in gioco la nuova ricarica smart scoperta da un collaboratore di MacRumors Steve Moser. Stando a quanto afferma il leaker, macOS 11.3 sarà in grado di controllare il calendario degli eventi e adattare la alle attività pianificate.

Come funziona? Per esempio, se avete una riunione in ufficio fissata per un determinato giorno, macOS Big Sur si assicurerà che nelle ore precedenti il vostro MacBook raggiunga il 100% della carica.

Nessuna garanzia

Naturalmente, la presenza del suddetto codice nella beta del sistema operativo non indica necessariamente che la funzionalità verrà aggiunta nel prossimo aggiornamento di macOS Big Sur. Tuttavia potrebbe trattarsi di un concetto in via di sperimentazione che verrà introdotto in un secondo momento.

Va inoltre sottolineato che la funzione di ottimizzazione della batteria già presente su Big Sur adatta già la ricarica alle vostre abitudini, senza limitare artificialmente il livello massimo di carica in caso non ce ne sia bisogno.

Si tratta comunque di una funzione opzionale, quindi se non volete che prenda decisioni per voi, potete tranquillamente togliere la spunta dalla voce "Ottimizzazione della batteria" che si trova nel pannello "Preferenze di Sistema".