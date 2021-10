MacBook Pro, i nuovi modelli avranno il notch come iPhone?

I nuovi MacBook Pro 16" e 14" dovrebbero essere presentati stasera, e le ultime indiscrezioni sostengono che il design dei nuovi MacBook includerà un notch, proprio come iPhone 13.

Sembra piuttosto improbabile, anche perchè non avevamo mai sentito niente del genere in precedenza, ma il dubbio resta finchè non lo sapremo ufficialmente.

L'indiscrezione è stata condivisa da MacRumors e si basa su un brevetto depositato nel 2019, il quale documenta un display dotato di un'area attiva estesa soprastante. Questo significa che lo schermo principale sarebbe ampliato in un'altra zona tra il display e la cornice, ai lati della webcam.

Notch oppure no?

In altre parole, la webcam verrebbe posizionata all'interno di un piccolo notch, in un'area separata dal display vero e proprio. Il notch potrebbe essere in grado di fornire altre informazioni, come l'ora e l'autonomia residua.

Il fatto che Apple abbia considerato questa idea in passato è interessante, ma ciò non significa che questa funzione verrà implementata. Come già accennato, questo rumoe è trapelato solo di recente, e non ne avevamo mai sentito parlare in precedenza.