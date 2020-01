Linea TV LG 2020: ecco tutti i televisori LG che vedrete quest'anno

Sarà un buon anno per i fan dei televisori LG, la società di elettronica coreana ha fatto grandi passi avanti con il suo nuovo processore Alpha 9 Gen. 3 e ha annunciato un gruppo di nuovi modelli 8K in grado di elevare i contenuti HD a una splendida risoluzione di 7680×4320. A tal fine, aspettatevi oltre una dozzina di nuovi TV da LG nel 2020, tra cui sei modelli OLED e quattro Nano Cell.

Dato che ci sono così tanti modelli diversi da prendere in considerazione, abbiamo pensato di presentare l'intera gamma del 2020: dagli OLED di fascia alta ai televisori NanoCell 8K appena annunciati e quindi preparatevi a un articolo certamente lungo. Vale la pena notare che le specifiche potrebbero cambiare quando questi TV raggiungeranno gli scaffali dei negozi entro la fine dell'anno, tuttavia le informazioni qui di seguito sono abbastanza accurate.

I nuovi televisori LG del 2020

Come l'anno scorso, i più grandi aggiornamenti coinvolgono i processori: i nuovi Alpha 9 Gen. 3 IA e Alpha 9 Gen. 3 8K IA. Il primo utilizza un algoritmo di upscaling in quattro fasi, mentre il secondo ne utilizza uno in sei per ridurre il rumore e migliorare l'immagine. Oltre al nuovo processore e ai nuovi modelli 8K, la gamma LG 2020 sarà la prima a presentare pannelli OLED con un nuovo formato da 48 pollici per la Serie C.

LG non ha ancora annunciato quanto costerà il nuovo OLED da 48 pollici ma considerando che il prezzo dell'OLED C9 da 55 pollici dell'anno scorso, si aggirerà intorno ai 1.200 euro, e forse, per la prima volta, un set OLED sarà in vendita a meno di 1.000 euro.

Anche la piattaforma WebOS sarà migliorata ed offrirà nuove chicche come Sports Alert che mostrerà una notifica quando la vostra squadra preferita starà giocando, offrirà aggiornamenti in tempo reale sul risultato e vi consentirà di passare direttamente alla partita quando sarà in onda.

Infine, alcuni televisori OLED LG usufruiranno di Dolby Vision IQ, una nuova tecnologia basata su un sensore di luce incorporato sulla TV e metadati dinamici Dolby Vision per ottimizzare la qualità dell'immagine in base alla quantità di luce ambientale nella stanza.

Televisori LG 2020 OLED

(Image credit: LG)

LG BX Series OLED

Numeri di modello: LG 55OLEDBX, 65OLEDBX, 77OLEDBX.

Questa è la gamma OLED più economica; i set, probabilmente, saranno disponibili in tre dimensioni (55, 65 e 77 pollici) e uscirà tra maggio e agosto del 2020. Come gamma più economica della famiglia OLED, i set BX monteranno il processore Alpha A7 Gen. 3 che è meno potente dell'A9 e non beneficia dell'upscaling IA, una caratteristica essenziale se vi interessano i pannelli più ampi.

(Image credit: LG)

LG CX Series OLED

Numeri di modello: LG 48OLEDCX, 55OLEDCX, 65OLEDCX,

77OLEDCX

Un gradino sopra la serie entry-level BX c'è la gamma CX OLED 2020, che includerà il successore del pluripremiato OLED LG C9 dello scorso anno, nonché il primo TV OLED a montare il processore Alpha 9 Gen. 3. Come accennato in precedenza, questa è la prima volta che LG offre TV OLED da 48 pollici, quindi se desiderate un OLED leggermente più piccolo per la vostra camera da letto, il nuovo CX OLED è da tenere d'occhio. Poggia su un supporto unibody e può essere montato a parete.

(Image credit: LG)

LG GX serie "Galleria" OLED

Numeri di modello: LG 55OLEDGX, LG 65OLEDGX, LG 77OLEDGX

Quest’anno, la gamma OLED EX sarà sostituita dalla serie GX.I nuovi OLED Serie "Galleria" GX si montano sul muro e hanno porte posizionate solo sul retro. Questi set vantano un design simile a quello della gamma "Wallpaper" della serie W, che potreste aver visto negli anni passati, ma integrano le porte direttamente nella TV anziché in una soundbar esterna; potete collegare il televisore a qualsiasi sistema audio desideriate. Vale anche la pena notare che questi set supporteranno lo standard ATSC 3.0.

(Image credit: LG)

Serie LG OLED "Wallpaper"

Numero del Modello: LG 65OLEDWX

Il nuovo modello della serie "Wallpaper" di LG WX nel 2020 sarà disponibile entro la fine dell'anno con uno schermo da 65 pollici. Come per i precedenti modelli, sfrutterà ancora una volta, una soundbar Dolby Atmos che fungerà da hub per ingressi e uscite e dovrà essere montata. Se 65 pollici non sono sufficienti, LG afferma che la versione da 77 dell'OLED W9 sarà disponibile anche quest'anno e supporterà la tecnologia ATSC 3.0.

(Image credit: LG)

LG Signature ZX 8K OLED

Numero del Modello: LG 77OLEDZX, LG 88OLEDZX

La penultima gamma OLED di questo articolo è la LG Signature ZX, l'unica TV OLED 8K del colosso coreano. ZX 8K OLED include il chip Alpha 9 Gen. 3 8K IA di fascia alta con deep learning per offrire un migliore upscaling, inoltre vanta un controllo vocale a distanza grazie a un microfono integrato direttamente nel set che risponde al comando vocale "Ciao LG" . A nostro avviso, è uno dei migliori televisori presentati al CES 2020 e non vediamo l'ora di provarlo.

(Image credit: LG)

LG Signature RX 'Rollable' OLED

Numero del Modello: LG 65OLEDRX

LG 65OLEDRX era inizialmente previsto per il 2019, tuttavia LG ha ripetutamente affermato che questo sarà l'anno in cui potremo acquistare l'OLED arrotolabile che sarà equipaggiato dal nuovo processore Alpha A9. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che è disponibile solo una versione da 65 pollici, che potrebbe costare fino a $60.000. Purtroppo, non supporta lo standard ATSC 3.0, per cui non potrete visualizzare le trasmissioni in 4K HDR.

Televisori Nano Cell LG 2020

(Image credit: LG)

LG Serie Nano 85

Dimensioni dello schermo disponibili: 49, 55, 65 e 75 pollici

I TV entry-level che sfruttano la tecnologia LED Nano Cell, appartengono alla gamma LG Nano85. Questa serie sarà equipaggiata col processore Alpha A7 Gen. 3 e avrà una frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz. Saranno in grado di visualizzare i contenuti Dolby Vision e di trasmettere il segnale Dolby Atmos a un sistema audio compatibile. Apprezziamo che LG abbia incluso funzioni delle serie OLED anche in questi set di fascia bassa. L'unico aspetto negativo di questo modello è che l'illuminazione si basa sulla tecnologia LED-edge, il che diminuirà sicuramente la qualità del contrasto. Non resta che verificarne il rapporto qualità-prezzo.

LG Serie Nano90

Dimensioni dello schermo disponibili: 55, 65, 75 e 86 pollici

La gamma Nano90 si distingue dalla Nano85 per l'illuminazione FALD che garantisce un migliore contrasto ed è disponibile con uno schermo più grande da ben 86 pollici. Detto questo, le restanti specifiche sono le stesse della serie Nano85.

(Image credit: LG)

LG Serie Nano97

Dimensioni dello schermo disponibili: 65 e 75 pollici

I set di fascia alta appartengono alla gamma LG Nano97; vanta TV 8K equipaggiati col processore Alpha A9 Gen. 3 8K IA. A differenza dei televisori Nano Cell di fascia bassa, Nano97 vanta anche un microfono incorporato attivabile col comando vocale "Ciao LG".

(Image credit: LG)

LG Serie Nano99

Dimensioni dello schermo disponibili: 65 e 75 pollici

Il top di gamma ad usufruire della tecnologia Nano LED è l'LG Nano99. Questo televisore offre un display LCD 8K, disponibile solo in due dimensioni, e supporta la tecnologia Full Array Dimming Pro di LG per offrire livelli di nero e un contrasto ancora migliori. Dovremo testarlo per verificarne la differenza, ma se temete il burn-in degli OLED e volete il miglior LED LCD 8K di LG, questo è il modello da scegliere.

Altre guide ai televisori del 2020