Lightyear, quando esce su Disney Plus

Lightyear è il nuovo film d'animazione firmato Pixar sull'astronauta che ha ispirato i tanto amato Buzz Lightyear, il giocattolo di Toy Story.

Lightyear è arrivato nelle sale cinematografiche il 17 giugno, ma quando sarà possibile vederlo in streaming su Disney Plus?

Complici le restrizioni dovute alla pandemia, gli ultimi film Pixar (Soul, Luca, Red...) hanno debuttato direttamente su Disney Plus senza passare per i cinema. Per Lightyear è stato scelto un approccio diverso, infatti il film è disponibile nei cinema, ma non lo si può ancora trovare sulla piattaforma streaming Disney.

Al momento non è stata dichiarata una data di uscita ufficiale in streaming: cercando il titolo su Disney+, verrete indirizzati a una scheda (opens in new tab) con una breve descrizione dalla quale si possono prenotare i biglietti per il cinema e guardare i trailer.

Tuttavia, sulla base delle precedenti nuove uscite su Disney Plus, è possibile fare delle previsioni: gli ultimi film Marvel come Black Widow, Shang-Chi ed Eternals hanno impiegato circa tra i 70 e i 90 giorni per arrivare su Disney Plus dopo l'uscita al cinema. Doctor Strange 2, il cui arrivo è previsto su Disney Plus il 22 giugno, ha impiegato invece poco meno di 50 giorni.

Questo significa che possiamo stimare l'arrivo di Lightyear su Disney Plus per un periodo compreso tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Come già accennato non esiste attualmente nessuna comunicazione ufficiale a riguardo, ma aggiorneremo l'articolo con le ultime informazioni non appena ne sapremo di più.