LG Velvet avvistato in Corea del Sud: ecco le foto e il video

The LG Velvet

LG Velvet avrebbe dovuto essere annunciato ufficialmente il 7 maggio, ma questo telefono ormai non ha più segreti per noi. Oltre alle informazioni di LG stessa, che ha già rivelato la maggior parte dei dettagli , il telefono è stato avvistato in un negozio sudcoreano.

Un utente di Naver (un sito della sudcoreano) ha pubblicato delle foto e un video del telefono, mostrandoci il design ed elencando molte specifiche.

La maggior parte dei dettagli erano già stati confermati da LG, come processore Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, una batteria da 4.300 mAh e una tripla fotocamera posteriore.

Ma ci sono alcuni nuovi dettagli per noi, come la compatibilità con schede microSD fino a 2 TB e il fatto che lo smartphone sia certificato IP68, il che significa che LG Velvet è resistente all'acqua e alla polvere.

Si è parlato anche delle dimensioni (167,2 x 74,1 x 7,9 mm) e del peso (180 g), che lo rendono un telefono leggermente più lungo, ma anche più sottile e leggero rispetto all' LG G8X ThinQ . In ogni caso sapevamo già che l'LG Velvet avrebbe avuto un display di oltre 6,8 pollici, quindi le dimensioni non sono una sorpresa.

Riguardo al design, LG lo aveva già mostrato tramite la pubblicazione di qualche foto, ma finalmente abbiamo potuto averne un’anteprima completa. Sulla parte posteriore possiamo vedere una finitura lucida e quella che LG chiama fotocamera "waterdrop", con le lenti disposte verticalmente in alto a sinistra, in ordine decrescente per dimensioni senza nessuna sporgenza visibile.

La fotocamera frontale è ospitata in un piccolissimo notch posizionato sopra display.

Contrariamente a tutti i soliti leak, grazie a questa piccola e convincente presentazione in anteprima abbiamo ottenuto ciò che realmente andremo a vedere tra pochi giorni, ed è tutto perfettamente in linea con quanto già annunciato da LG.

LG Velvet verrà ufficialmente annunciato giovedì 7 maggio, anche se riguardo a prezzi e disponibilità LG non ha ancora fatto trapelare molto.