LG presenta WebOS 6.0, il nuovo sistema operativo delle smart TV coreane.

LG Electronics ha appena annunciato l’introduzione del nuovo WebOS 6.0 sui propri smart TV OLED, QLED, Mini LED, NanoCell e UHD che verranno presentati la settimana prossima al CES 2021. L'aggiornamento del sistema operativo arriva insieme a un nuovo Telecomando Puntatore che prende il nome di Magic Remote.

“L’ultima versione della nostra piattaforma TV, WebOS 6.0, rappresenta l’aggiornamento più significativo da quando abbiamo introdotto WebOS nel 2014,” ha detto Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company. “Grazie alla nuova versione di WebOS, LG dimostra il suo impegno nell’offerta di servizi, prodotti e tecnologie che rispondono ai bisogni e desideri delle persone”.

La nuova interfaccia porta con sé degli aggiornamenti mirati a semplificare la navigazione dei contenuti multimediali, con una nuova Home che fa da hub principale per l’ecosistema WebOS.



Ora sulla schermata iniziale vengono messi in evidenza i programmi consigliati in base alle preferenze dell’utente e quelli visti di recente. Con l’aggiornamento a WebOS 6.0 e alla tecnologia LG ThinQ AI, arriva anche il supporto per i nuovi comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

Come anticipato, tra le novità principali c’è anche il Magic Remote, un telecomando pensato per semplificare l'accesso alle funzioni AI, che migliora la navigazione e rende l’esperienza d’uso molto più fluida grazie ai tasti di scelta rapida per le piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime e Disney+.

A questo si aggiungono alcune funzioni dedicate come il Magic Tap, che sfrutta la tecnologia NFC supportata dal telecomando per collegare lo smartphone al TV e trasmettere istantaneamente contenuti multimediali e file tra i due dispositivi.

L'aggiornamento comprende anche la funzione Magic Explorer, una versione aggiornata del precedente Magic Link che mostra informazioni su ciò che state guardando, come ad esempio membri del cast, location e molto altro. Con questa funzione si possono anche effettuare acquisti sicuri da canali selezionati, ed è disponibile anche su alcuni servizi di LG TV tra cui Live TV, Gallery, Impostazioni e Guida Tv, dove viene segnalata con il colore del cursore quando ha informazioni da condividere.

I nuovi LG TV con WebOS 6.0 saranno presentati al CES 2021 a partire dall’11 gennaio nel virtual booth di LG