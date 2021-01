LG Gram 2021: la nuova linea di portatili ultra-leggeri con Display 16:10 presentata al CES

In occasione della prima edizione completamente digitale del CES, LG ha presentato le cinque varianti che andranno a comporre la linea di portatili ultra leggeri Gram per il 2021.

Tutti i modelli dispongono di display da 16:10 (un formato che finora era riservato ai top di gamma da 17 pollici) e promettono prestazioni elevate e un'ottima autonomia in un formato ultra portatile.



Ecco le varianti proposte da LG che saranno disponibili nel 2021:

LG Gram 17 (17Z90P)

(17Z90P) LG Gram 16 (16Z90P)

(16Z90P) LG Gram 14 (14Z90P)

(14Z90P) LG Gram 16 2-in-1 (16T90P)

(16T90P) LG Gram 14 2-in-1 (14T90P)

Come potete notare, le versioni 2-in-1 sono proposte in formato da 14 o 16 pollici, mentre la variante da 17" è disponibile solo in versione standard.

Tutti i modelli sono equipaggiati con processori Intel Core di undicesima generazione con grafica integrata Iris Xe e 8GB o 16GB di RAM. Come sempre, i modelli 2-in-1 della linea Gram hanno display touch che possono ruotare di 360 gradi.

I display delle varianti da 17 e 16 pollici hanno una risoluzione di 2,560 x 1,600, mentre i più piccoli da 14 pollici si fermano a 1,920 x 1,200, con un rapporto schermo-dimensioni del 90% che si mantiene identico in tutti i formati.

I tre modelli più grandi hanno una batteria da 80Wh, mentre le varianti da 14 pollici hanno delle versioni più piccole da 72Wh, anche se LG dichiara un'autonomia di 19.5 per tutta linea Gram 2021.

Superleggeri

Oltre ai display in formato 16:10, la caratteristica principale della nuova linea Gram di LG è senza dubbio la grande portabilità. Il top di gamma da 17 pollici pesa appena 1.35kg per uno spessore di 17.8mm, risultando incredibilmente sottile e leggero per il suo formato.

Le varianti da 16 e 14 pollici pesano rispettivamente 1.19kg e 999g, e sono entrambe spesse 16.8mm.

Per quanto riguarda i modelli 2-in-1,il peso sale a 1.48kg per il 16 pollici e a 1.25kg per la variante da 14", con uno spessore rispettivamente di 16.95mm e 16.75mm.

LG non ha rilasciato informazioni su prezzo e data di lancio, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno notizie più precise a riguardo.