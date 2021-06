Le nuove Tesla Model con hardware AMD, praticamente delle PS5

AMD, nella cornice del Computex 2021, ha fatto sapere di una collaborazione con il produttore di auto elettriche Tesla. Il marchio, noto per processori e schede grafiche, aveva già annunciato nuove APU Ryzen 5000 per i desktop e GPU Mobile della serie Radeon RX 6000, nonché Advantage Design Framework, FidelityFX upscaling e altro ancora.

Non vediamo l'ora di offrire ai giocatori nuove piattaforme dove sfruttare il gaming AAA Dr Lisa Su, CEO, AMD

Lisa Su, CEO dell'azienda, ha svelato che l'hardware AMD è anche all'interno delle Tesla, le auto elettriche più famose del mondo. In particolare parliamo della Model X e della Model S; al loro interno c'è una APU Ryzen con grafica RDNA2. Si tratta di hardware abbastanza potente da eseguire giochi moderni, con un potenza pari a 10 TFLOPS.

E infatti su una Tesla si può anche giocare, usando il grande schermo principale a veicolo fermo. Come potenza, aggiunge il fondator e CEO di Tesla Elon Musk, siamo ai livelli di una PS5 (più o meno).

Yeah, new Model S & X have PS5 level entertainment computing powerJune 1, 2021 See more

AMD, come molti sanno, realizza anche l'hardware di PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. E in effetti 10 teraflops è un valore vicino a quello della PS5, mentre Xbox Series X arriva a 12 teraflops.

Il numero di per sé, vale la pena ricordarlo, non è sufficiente per riassumere al "potenza gaming" e non significa certo che le Tesla faranno girare i giochi come le console next-gen,o persino meglio. Il sistema operativo, basato su Linux, non è progettato per eseguire i giochi: serviranno versioni realizzate apposta e questo potrebbe portare a prestazioni minori.

D'altra parte, solo l'idea di giocare a The Elder Scroll 6, Cyberpunk 2077 o Assassin's Creed Valhalla su un auto è già una cosa impressionante. Pazienza se non arriverà al mirabolante 4K/60 FPS.

Tesla Model S Plaid (Image credit: Tesla)

La Tesla Model S Plaid sarà in grado di eseguire giochi come The Witcher 3, ma anche cose più leggere come Fallout Shelter o Beach Buggy Racing. E potrà anche accelerare da 0 a 100 Kmh in 2 secondi, una cosa che le console non possono fare (a meno che non mettiate la PS5 a bordo di una model S, ovviamente).

La nostra prossima domanda è: potremo usare una Tesla Model S per il mining di cryptovalute?