Le migliori reflex per principianti: 10 DSLR economiche per chi inizia

Se vi sentite pronti a passare dallo smartphone o dalla fotocamera compatta a una macchina fotografica più impegnativa, eccovi le migliori macchine reflex (DSLR) per principianti del 2019.

Una DSLR per principianti è il passo naturale per chi sente che la compatta non è più soddisfacente, né si fa bastare le fotografie fatte con lo smartphone. Se è il vostro caso, siete nel posto giusto per trovare le migliori macchine reflex per principianti, che vi aiuteranno a portare le vostre fotografie a un livello successivo.

La migliore DSLR per principianti Non è il modello più avanzato in questa lista, ma scegliamo la D3500 per la semplicità. Facile da usare, la D3500 può aiutarvi a scattare immagini fantastiche. Leggi la recensione completa: Nikon D3500

Le DSLR per principianti rappresentano un notevole passo avanti in qualità dell’immagine rispetto a una compatta o uno smartphone. Potrebbero avere lo stesso numero di megapixel, ma la dimensione del sensore in una reflex di fascia bassa è fisicamente molto maggiore, nella maggior parte dei casi, e ciò permette risultati superiori, con più dettagli e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Senza dimenticare il fatto che una DSLR di fascia bassa offre più controlli manuali e permette di cambiare l’obiettivo, così da poter sviluppare una varietà di progetti. Ma non preoccupatevi, perché c’è anche una modalità automatica che vi aiuterà finché non vi sentirete a vostro agio con le possibilità creative di una DSLR.

Ovviamente, più funzioni volete dalla vostra reflex e più vi costerà, ma bisogna chiedersi se vi servono davvero. La nostra prima scelta è una delle macchine fotografiche più economiche in circolazione, ma offre comunque prestazioni impressionanti e un’ottima qualità delle immagini, nonché funzioni sufficienti per gestire la maggior parte delle possibili situazioni, soprattutto per chi sta ancora imparando.

Potreste anche voler prendere in considerazione una macchina fotografica mirrorless. In questo caso, troverete utile il video qui sopra o il nostro articolo Mirrorless vs DSLR: 10 differenze fondamentali . O, se non siete sicuri su che tipo di macchina fotografica vi serva, leggete la nostra guida ai tipi di fotocamera: Quale fotocamera dovrei comprare?

Meglio comprare una mirrorless o una DSLR? Scoprite di più nel nostro video:

Reflex in kit per principianti

Se state comprando la vostra prima reflex, la cosa più sensata è prendere un kit, che in genere include la macchina è un obiettivo 18-55mm. Spesso queste lenti sono descritte come “lenti da kit”, e offrono una discreta versatilità che le rende adatta tanto ai panorami quanto ai ritratti , ma è solo l’inizio.

Guardando più attentamente, scoprirete che i produttori spesso offrono due tipi di lenti in kit, una con stabilizzazione e una senza. Normalmente non c’è una grande differenza di prezzo, quindi scegliete sempre il kit con la stabilizzazione perché renderà più semplice ottenere immagini nitide quando si scatta con velocità dell’otturatore basse.

Questi obiettivi sono più che adeguati per cominciare, ma il vantaggio chiave di una DSLR rispetto a una compatta è che potete aggiungere altre ottiche alle lenti in kit. Per esempio grandangolo e teleobiettivo , un flash , e altri accessori per ottenere il tipo di fotografia che desiderate.

Mirrorless: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Una delle nostre mirrorless favorite adesso è ancora meglio

Dimensione del sensore: Micro Quattro Terzi | Risoluzione: 16.1MP | Mirino: 2,360K punti | Schermo: 3.0" inclinabile, 1,037K punti | Autofocus: 121 punti | Velocità massima raffica: 8.6fps | Video: 4K at 30p | Livello utente: Principiante/Intermedio

Finitura pregiata

Ottima stabilizzazione nel corpo

Solo 16 MP

Costosa in confronto alle DSLR

Prima di dare un’occhiata alle DSLR per principianti, volevamo considerare una fantastica alternativa mirrorless. La Olympus OM-D E-M10 Mark III ha il design di una DSLR, con il mirino in alto, ma è così piccola da occupare appena più spazio rispetto a una mirrorless senza mirino. Ha un sensore Micro Quattro Terzi, un po’ più piccolo rispetto ai sensori APSC usati sulle DSLR, e 16 MP invece dei soliti 24, ma il sensore più piccolo significa anche lenti più piccole e probabilmente non noterete la differenza nelle foto di tutti i giorni, a meno che non vogliate stampare su formati enormi. Ciò che noterete di questa fotocamera è l’eccellente qualità costruttiva, la reattività, i filtri integrati e le opzioni di scatto in modalità Advanced Photo. Olympus inoltre offre una buona varietà di lenti.

Leggi la recensione completa Olympus OM-D E-M10 Mark III

Le migliori DSLR per principianti del 2019

Nel 2018 sono uscite molte DSLR di fascia bassa, comprese la Canon EOS 2000D e la Nikon D3500. Nel 2019, ci aspettiamo dei rimpiazzi per la EOS 800D e la Nikon D5600, ma saranno probabilmente aggiornamenti minori, non cambiamenti radicali, quindi non vale la pena di aspettare e rinunciare a queste fantastiche DSLR entry level. Per ora, comunque, è la nostra scelta per le migliori DSLR per principianti del 2019.

1. Nikon D3500

La DSLR entry level più costosa, ma crediamo che sia la migliore

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Nikon DX | Schermo: 3 pollici, 921,000 punti | Livello utente: Principiante

Qualità immagine eccellente

Facile da usare

Mancano i controlli touchscreen

C’è il Bluetooth ma non il Wi-Fi

La più recente DSLR entry level Nikon rimpiazza la D3400 che trovate più avanti, e ne condivide diverse caratteristiche. Ha però un’impugnatura rivista e più comoda; inoltre il layout dei controlli nella parte posteriore è stato rivisto. Il nuovo sensore da 24.2 MP genera un eccellente livello di dettagli, e ci si abitua facilmente alla D3500. Grazie anche alla Modalità Guida sviluppata da Nikon con grande intelligenza, che offre spiegazioni in tempo reale sui parametri di scatto principali. Se volete diventare più creativi con la fotografia e state cercando la vostra prima DSLR, la Nikon D3500 è difficile da battere.

Leggi la recensione completa: Nikon D3500

2. Nikon D3400

Ha perso il primo posto ma è ancora un ottimo acquisto

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Nikon DX | Schermo: 3 pollici, 921,000 punti | Livello utente: Principiante

Superba autonomia

Ottimo AF sullo scatto singolo

Non c’è la porta per il microfono

Non c’è il touchscreen

Questo modello è stato sostituito dalla D3500, ma non è il caso di depennare la D3400. Con una serie di funzioni ideali per il novizio è ancora un’ottima macchina fotografica con cui muovere i primi passi sul sentiero della creatività. Ha molte specifiche in comune con la D3500, l’autonomia è fantastica e le immagini non deludono. Se non vi importa avere un modello non più nuovo, e trovate la D3400 a un prezzo sensibilmente minore rispetto alla D3500, è un grande acquisto.

Leggi la recensione completa: Nikon D3400

3. Canon EOS Rebel T7i / Canon EOS 800D

Una tra le migliori, ma un po’ cara

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Canon EF-S | Schermo: 3 pollici articolato, 1,040,000 punti | Livello utente: Principiante/appassionato

Ottimo touchscreen

Sensore eccellente

Finiture in plastica

Costosa

La EOS 800D è la migliore tra le reflex di fascia bassa Canon. Ha un nuovo sensore da 24.2 MP che offre migliori prestazioni ad alti ISO rispetto ai vecchi modelli, ed è migliorato anche l’autofocus che ora conta 45 punti e un eccellente sistema AF Live View. C’è anche un’interfaccia grafica riprogettata che di certo renderà questa macchina più interessante per i nuovi utenti, ma l’assenza di video 4K è i materiali esterni sono una delusione. Forse è la macchina più costosa in questa lista, ma non la migliore.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 800D

4. Nikon D5600

Scegliere tra Canon e Nikon è più difficile che mai

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Nikon DX | Schermo: 3.2 pollici articolato, 1,040,000 punti | Livello utente: Principiante/appassionato

Eccellente qualità dell’immagine

Touchscreen articolato

Messa a fuoco lenta in Live View

Snap Bridge da migliorare

La D5600 compete direttamente con la Canon EOS 800D tra le DSLR per principianti più costose. Se le Nikon della serie D3000 sono fatte per consumatori attenti al costo, la serie D5000 è per chi vuole uno strumento più creativo. La D5600 ha un grande touchscreen da 3.2” orientabile, e se la messa a fuoco in Live View potrebbe essere più veloce, il sistema AF a 39 punti è il migliore che possiate trovare tra le DSLR di fascia bassa. Molto valido anche il sensore da 24.2 MP che genera risultati eccellenti, mentre il layout dei controlli la rende facile da usare.

Leggi la recensione completa: Nikon D5600

Canon EOS 750D

Una brillante combinazione di ergonomia e sensore

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Canon EF-S | Schermo: 3 pollici, touchscreen articolato, 1,040,000 punti | Livello utente: Principiante

Touchscreen eccellente

Wi-Fi con NFC

Autonomia nella media

L’AF potrebbe essere migliore

La EOS 750D è stata rimpiazzata dalla 800D l’anno scorso, ma è ancora un’ottima opzione se il nuovo modello è troppo caro. Il sensore non è altrettanto valido, pur avendo la stessa risoluzione, ma è comunque molto buono. Il touchscreen orientabile è tra i migliori in circolazione. Le prestazioni AF si potrebbero migliorare ma, in generale, è ancora una DSLR entry level molto capace.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 750D

6. Nikon D5300

Non è più la migliore DSLR entry level di Nikon, ma quasi

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Nikon DX | Schermo: 3.2 pollici orientabile, 1,037,000 punti | Livello utente: Principiante

Sensore ad alta risoluzione senza anti aliasing

GPS integrato

Messa a fuoco in Live View lenta

Manca il touchscreen

La D5300 era in commercio da poco più di un anno quando la D5500 la sostituì (rimpiazzata a sua volta dalla D5600). Ha lo stesso sensore da 24.2 MP e la stessa sensibilità massima di 25.600 ISO, ma il processore d’immagine EXPEED 4 della D5300 e il sistema autofocus a 39 punti sono stati sostituiti. La D5300 non ha un touchscreen per i controlli, ma ha il GPS integrato, e la batteria da 600 scatti è migliore rispetto a quella della EOS 750D. Tutto considerato non sarà l’ultimo modello, ma la D5300 è ancora un buon acquisto.

Leggi la recensione completa: Nikon D5300

Canon EOS 200D

Una macchina economica ma interessante

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Canon EF-S | Schermo: 3 pollici, touchscreen, 1,040,000 punti | Livello utente: Principiante

Compatta

Facile da usare

La batteria offre 380 scatti

Schermo fisso

Canon introdusse la EOS 100D per far fronte all’avanzare delle mirrorless, e all’epoca era la DSLR più piccola sul mercato - nel marzo 2013. È stata sostituita dalla EOS 200D, leggermente più grande e somigliante alla 800D. Non è una cattiva opzione per chi deve cominciare, ma ci sono alternative migliori al momento.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 200D

Canon EOS 2000D

La DSLR Canon senza fronzoli riceve un piccolo aggiornamento

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.1MP | Innesto obiettivo: Canon EF-S | Schermo: 3 pollici, 920,000 punti | Livello utente: Principiante

Facile da usare

Controlli organizzati con logica

Sistema AF datato

Non ha il touchscreen

La EOS 2000D è la DSLR Canon economica e semplice. Non ha certo le specifiche impressionanti dei modelli più costosi, ma è comunque una macchina concreta e interessante per il principiante, con caratteristiche interessanti come Wi-Fi ed NFC. Le immagini registrate con il sensore da 24.1 MP sono più che adeguate, anche se non possono competere con quelle della EOS 800D. Il sistema autofocus a 9 punti, così come la messa a fuoco in Live View, non sono un granché. E manca il touchscreen.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 2000D

9. Nikon D3300

Ancora una tra le migliori DSLR economiche in circolazione

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Nikon DX | Schermo: 3 pollici, 921.000 punti | Livello utente: Principiante

Ottima qualità dell’immagine

Modalità guidata

LCD fisso

Connettività limitata

La D3300 è molto simile alla sua erede, la D3400. Condividono infatti gran parte del design e delle caratteristiche, con la differenza principale è nella scarsa connettività della D3300. Se volete trasferire immagini dalla macchina fotografica allo smartphone o tablet in modo veloce, dovrete prendere l’adattatore Wi-Fi che si collega alla D3300. Con i prezzi della D3400 in continuo calo, ci sono sempre meno ragioni per prendere una D3300, ma se lo trovate a buon prezzo, allora avrete un’ottima DSLR per principianti.

Leggi la recensione completa: Nikon D3300

10. Canon EOS 1300D

La DSLR economica di Canon mostra i segni dell’età

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 18MP | Innesto obiettivo: Canon EF-S | Schermo: 3 pollici, 920,000 punti | Livello utente: Principiante

Prezzo basso

Buona qualità dell’immagine

Non ha il touchscreen

AF lento in Live View

Questa macchina è stata sostituita dalla EOS 2000D (vedi sopra), ma significa che la EOS 1300D costa ancora meno, o almeno dovrebbe. In molti aspetti, le specifiche sono le stesse del nuovo modello, con la rilevante differenza del sensore: quello da 18 MP della EOS 1300D comincia infatti a mostrare la sua età e fatica a competere con gli altri per quantità di pixel. Se però riuscite a trovare questa macchina a un prezzo stracciato, ne vale comunque la pena.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 1300D

Da considerare anche ...

Potete spendere un po' di più? Volete qualcosa che vi possa far crescere ancora? Ecco un'altra fotocamera da prendere in considerazione.

Canon EOS 77D

Simile alla EOS 800D ma con alcuni extra interessanti

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Canon EF-S | Schermo: 3 pollici articolato, 1.040.000 punti | Livello utente: Principiante/Esperto

Il sistema AF Dual Pixel CMOS è grandioso

Utile schermo LCD superiore

La 800D è simile e costa meno

Niente video 4K

La Canon EOS 77D fu annunciata insieme alla EOS 800D, e per molti versi sono la stessa cosa. Stesso sensore, stesso sistema AF … ma allora perché scegliere una EOS 77D? Ci sono alcune ghiere di controllo in più dietro, che rendono più facile gestire i menu, la messa a fuoco e le immagini. C’è anche un pulsante AF-On dedicato e uno schermo LCD superiore che permette di controllare al volo i parametri di scatto. Non mancano ulteriori extra, mentre il sensore da 24MP APS-C è lo stesso, così come il sistema AF a 45 punti e lo schermo LCD ribaltabile. Se volete più controlli fisici e un’esperienza in generale più appagante - e siete pronti a pagare per averli - allora ne vale la pena.