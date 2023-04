Le GPU pesano troppo e si piegano: un problema grave ma facilmente risolvibile

Se possedete o avete avuto tra le mani una scheda video di fascia alta come la RTX 3090, giusto per citarne una, sapete bene quanto può pesare una GPU di questo tipo.

Non a caso i fenomeni di cedimento strutturale delle GPU sono sempre più diffusi e costituiscono una seria minaccia per la loro longevità. Man mano che le schede video diventano più potenti, crescono anche di peso e dimensioni, motivo per cui tendono a piegarsi se non dispongono di un supporto adeguato.

Come sottolineato dal tecnico tedesco KrisFix (Si apre in una nuova scheda) (fonte: Tom’s Hardware ) quando una GPU flette a causa del peso eccessivo "i moduli di memoria possono perdere la connessione con i punti di saldatura associati sul PCB". A questo si aggiunge il problema della variazione termica causata dall'uso prolungato della GPU quando questa è già "piegata".

Secondo KrisFix, questo è uno dei motivi principali per cui la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, considerata una delle migliori schede grafiche di sempre (e ancora oggi validissima), tende a piegarsi manifestando malfunzionamenti anche gravi.

Se si considera che le schede video Nvidia uscite dopo la 2080 Ti sono diventate sempre più pesanti, si fa presto a capire che i modelli della serie RTX 3000 e soprattutto della serie RTX 4000 siano soggetti a rischi ancora più elevati nel lungo periodo.

Un problema facilmente risolvibile

Sembra che i produttori si siano finalmente resi conto dei danni causati dal peso delle schede grafiche e stiano escogitando un modo semplice per mitigarli. La soluzione consisterebbe nell'utilizzo di una staffa di supporto in grado di preservare l'allineamento tra il punto di aggancio della scheda video e il lato non supportato, evitando il cosiddetto "sag".

Alcuni case per PC sono già dotati di soluzioni studiate appositamente per ovviare al problema, come la staffa di supporto utilizzata da alcuni modelli Cooler Master; inoltre alcune GPU come la Nvidia Manli Gallardo RTX 4090 sono equipaggiate con un doppio supporto che evita che la scheda video si appenda verso il basso. Tuttavia molti modelli come la RTX 3080, anche a fronte di un peso importante, non presentano soluzioni simili.

Il problema rimane per tutti coloro che non possiedono un case adeguato o una scheda video dotata di supporti supplementari. Esistono delle soluzioni più o meno economiche, come ad esempio la possibilità di modificare il case aggiungendo delle staffe di supporto (bracket). Vista la grande diffusione del problema ci sono anche dei video interessanti su YouTube, dove vengono proposte delle soluzioni fai da te economiche e funzionali.

Esistono persino delle guide su come risolvere il problema con i Lego, o agganciando la GPU a uno spago per stabilizzarla. In sostanza ci sono una miriade di soluzioni alternative e vi consigliamo di sceglierne una al più presto, a meno che non vogliate andare incontro a spiacevoli malfunzionamenti che potrebbero manifestarsi nel corso del tempo.