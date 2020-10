Le CPU AMD Ryzen 9 5950X e 5900X superano Intel i9-10900K nei benchmark

Un benchmark relativo ai processori AMD Ryzen 9 5950X/5900X comparso nel database online di Geekbench indica dei punteggi superiori (sia in single-core che in multi-core) rispetto al concorrente Intel Core i9-10900K.

La notizia si deve al noto leaker @TUM_APISAK, che ha segnalato gli ottimi risultati ottenuti dai Ryzen 9 nel test di Geekbench.

Geekbench 5AMD Ryzen 9 5950X1575 - 13605https://t.co/zzaR6h6zWYAMD Ryzen 9 5900X1605 - 12869https://t.co/n8Lp2EEzHTOctober 20, 2020

In single-core, Ryzen 9 5950X ha ottenuto un punteggio di 1,575, mentre Ryzen 9 5900X lo ha superato con 1,605 punti. In multi-core 5950X ha ottenuto 13,605 punti mentre 5900X ha fatto segnare un punteggio di 12,869. A quanto pare il 5950X sembra avere prestazioni multi core migliori del 5900X, mentre quest’ultimo ha raggiunto un punteggio single core leggermente superiore.

AMD sembra in vantaggio su Intel

C’era già un certo hype per il lancio dei processori AMD Zen 3 programmato per il 5 novembre, ma i dati che stanno emergendo dai benchmark stanno ulteriormente alimentando l'entusiasmo dei fan, e non solo.

All’inizio di questa settimana, TUM_APISAK ha scoperto i benchmark di Ryzen 5 5600X che mostrano come questa CPU sia in grado di battere il concorrente Intel Core i5-10600K. Ora, come segnalato da Hexus, se si considerano i punteggi ottenuti da Ryzen 9 5950X e 5900X, le CPU AMD sembrano sensibilmente superiori rispetto alle controparti Intel Comet Lake, come il top di gamma Core i9-10900K.

Nei risultati riportati da Geekbench, Intel Core i9-10900K ha ottenuto un punteggio di 1,393 nel test single-core e 10,869 in multi-core. Questo significa che Ryzen 9 5950X è il 13% più veloce in single-core e il 25% più veloce in multi-core.

Similmente Ryzen 9 5900X è del 15% e del 18% più veloce di Intel i9-10900K rispettivamente in single-core e multi-core. Non abbiamo ancora avuto modo di testare i processori, quindi non possiamo verificare l’accuratezza di questi dati, ma se venissero confermati costituirebbero un bel problema per Intel.