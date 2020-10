L’app Xbox sta per arrivare anche su iPhone

Microsoft sta per lanciare una nuova versione della sua app Xbox dedicata ai dispositivi iOS che consentirà di riprodurre in streaming sul vostro iPhone i titoli Xbox presenti nella vostra libreria.

Come riporta The Verge, l’app consente anche di controllare la console in caso vogliate catturare uno screenshot, cancellare un gioco per liberare un po’ di spazio sul disco, condividere le vostre partite in streaming e molto altro.

Si tratta di un’app che differisce da Project xCloud, servizio basato sulla riproduzione di giochi dal cloud, in quanto i titoli vengono riprodotti direttamente su Xbox e visualizzati in streaming sul vostro smartphone.

Microsoft e Apple sono nel bel mezzo di un dibattito per decidere se rendere o meno Project xCloud disponibile su iOS e iPadOS, dato che l’azienda di Cupertino richiede che ogni gioco inserito nella libreria per lo streaming venga approvato singolarmente. Questo ovviamente non sarebbe necessario con la nuova app che consente la riproduzione in streaming da console.

Solo streaming

Le app Xbox per Android e iOS stanno subendo degli aggiornamenti in vista del lancio di Xbox Series X e Xbox Series S fissato per il 10 novembre. Entrambe le console saranno compatibili con l'applicazione, come anche quelle delle generazioni precedenti.

Non sappiamo con precisione quando l’app Xbox per iOS sarà effettivamente disponibile, anche se secondo The Verge manca poco. Sappiamo però che Microsoft farà di tutto per farla uscire prima del lancio delle sue nuove console next-gen.

Per quanto riguarda Project xCloud, la beta è già disponibile in 22 paesi, anche se come abbiamo detto in precedenza, per ora, non è possibile utilizzarla su dispositivi iOS.

Il cloud gaming continua a consolidare la sua posizione con servizi del calibro di Project xCloud, Google Stadia e Nvidia GeForce Now, oltre che del più recente Amazon Luna. Tuttavia se nessuno dei servizi qui elencati dovesse interessarvi e non siete ancora convinti che il cloud gaming faccia al caso vostro, a breve potrete scaricare la nuova app Xbox e provare a riprodurre i giochi in streaming sul telefono dalla vostra console.