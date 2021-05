L'anti-Surface Acer di ultima generazione, a un prezzo ad oggi mai visto

Non manca molto all'inizio del Prime Day, e su Amazon fioccano le offerte. Non tutte sono strepitose, ma ne abbiamo trovata una che sicuramente riuscirà a far drizzare le antenne a chi sta cercando un portatile leggero per viaggio e lavoro, e necessita di una grande autonomia (e qui parliamo di ben 14,5 ore dichiarate).

L'offerta riguarda un Ultrabook Acer Swift 3 dalle caratteristiche tecniche di rilievo. Non si tratta di una workstation, ma di un notebook da lavoro dalle dimensioni ridotte, che scalda poco e consuma ancora meno, perfetto per portare con sé ovunque il lavoro d'ufficio e valido anche per l'intrattenimento, grazie alla grafica Intel Iris Xe di ultima generazione.

Venduto e Spedito da Amazon, e con un prezzo di partenza di €779,00 oggi è possibile acquistarlo per soli €679,00. Forse lo sconto non sarà altissimo, ma la garanzia di Amazon offre un buon valore aggiunto ad un prezzo già di per sé decisamente conveniente.

100€ di sconto su Acer Swift 3 Ultrabook Acer Swift 3 11gen a €679 su Amazon Grazie a questa offerta di Amazon potrete risparmiare 100€ e portarvi a casa un Ultrabook dotato di un'ottima autonomia. Le sue specifiche: Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM DDR4, SSD 256 GB PCIe NVMe , Display 14" full HD IPS LED, Grafica Intel Iris Xe, SO. Windows 10 Home, colore argento metallizzato. La cosa più sbalorditiva di questo Acer è che pesa solo 1,2 Kg, inoltre scalda così poco che sarà possibile tenerlo sulle gambe per lavorare sui mezzi pubblici, il che non guasta visto che è un modello pensato specificatamente per la mobilità.Vedi offerta